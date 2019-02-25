Фанаты «Спартака» расклеили по Москве афиши фильма «Фантастические твари» с изображением Глушакова, Комбарова, Реброва

Ну логично, ведь Федун пошёл против желания болельщиков. А ведь нужно то было всего убрать Глушакова из первой команды, хотя бы до перерыва, пока всё не уляжется.
Нет же, он решил полезть на рожон, ну теперь голова Федуна точно полетит, ему сейчас все косяки будут вспоминать и дрочить, и гонять и чего только не будет, и спасёт его только чемпионство, шансы на которое очень и очень маленькие.
Болельщики «Спартака» в преддверии возобновления РПЛ провели в Москве акцию. Они расклеили по столице афишу фильма «Фантастические твари».
На листовках присутствуют изображения вице-президента Наиля Измайлова и футболистов Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова и Артема Реброва. Фото можно увидеть ниже.
- Глушаков ранее лайкнул пост о проигрыше «Спартака».
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
- 3 марта москвичи сыграют с «Краснодаром».