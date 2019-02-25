Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фанаты «Спартака» расклеили по Москве афиши фильма «Фантастические твари» с изображением Глушакова, Комбарова, Реброва

    Болельщики «Спартака» в преддверии возобновления РПЛ провели в Москве акцию. Они расклеили по столице афишу фильма «Фантастические твари».

    На листовках присутствуют изображения вице-президента Наиля Измайлова и футболистов Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова и Артема Реброва. Фото можно увидеть ниже.

    Источник: Твиттер Russian ultras

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2019 20:51
    Рекомендуем
    Комментарии51
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 27 февраля 2019, 15:08

      Ну логично, ведь Федун пошёл против желания болельщиков. А ведь нужно то было всего убрать Глушакова из первой команды, хотя бы до перерыва, пока всё не уляжется.
      Нет же, он решил полезть на рожон, ну теперь голова Федуна точно полетит, ему сейчас все косяки будут вспоминать и дрочить, и гонять и чего только не будет, и спасёт его только чемпионство, шансы на которое очень и очень маленькие.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 26 февраля 2019, 12:40

      А Ребров то в чем провинился? Может я что-то упустил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 февраля 2019, 11:37

      Мерзопакостная акция, забыли, что эти люди сделали в позапрошлом году.
      Уж очень как-то жестоко!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 26 февраля 2019, 07:52

      ну не знаю...зачем вандализмом то заниматься. информационные щиты заклеивать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +246

      RLoko 26 февраля 2019, 06:48

      Креативненько

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 февраля 2019, 01:01

      Уже не знают как выпендриться. Лишь бы по-громче и по-оскорбительнее. А по большому счёту - полнейшая деградация. Есть простое правило - победили - кричи. Проиграли - молчи

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > APchelov 26 февраля 2019, 02:00

      По любому победа будет за болелами, даже Федун уйдет, а болелы останутся...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 26 февраля 2019, 00:36

      А как эти фантастические твари чемпионство зарабатывали, уже все забыли? Один гаденыш в кепочке столько народу мутит, а все ведутся. Он заказ на Спартак отрабатывает, а всякие недофанаты родной клуб помоями в унисон с ним обливают. Стыдно должно быть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Smekaev 26 февраля 2019, 02:02

      То есть именно из за этого "гаденыша в кепке" ромашка плохо играет? Наверно и их купил )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev > ufos73 26 февраля 2019, 16:12

      Дело не в том, как он играет, а в отношении к людям. Если человека с говном мешать каждый день, он и не заиграет никогда. Постоянно срать об одном и том же разве поможет делу? Скорее, человек на принцип пойдет, чем прислушается к тем, кто его говном поливает. А гаденыш в кепочке только масла в огонь подливает, и мешает решить проблему мирно, только еще больше усугубляя конфликт между его участниками, да еще постоянно подбрасывая слухи о решениях руководства, которые заведомо непопулярны будут среди болельщиков. Я сам за то, чтобы этих ребят с почетом за чемпионство проводить на пенсию и дать играть тем кто может и хочет, но не надо в своей родной команда гадить вместе с теми, кто это делает преднамеренно, и для кого Спартак не является клубом его жизни, вот я о чем писал свой комментарий.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Smekaev 26 февраля 2019, 21:33

      Вот меня ни кто не подкупал, мозг не промывал, я был против увольнения тренера, и поддерживал его решения по глушаку, когда сослал во вторую команду, он уже тогда не играл, а говном его еще не поливали... Думаю таких как я много... Это только твои думки что кто то кого то там подкупал, болелы просто не дали спрятать *овно, а заставляют его жрать тех, кто на*рал в клубе...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 февраля 2019, 00:27

      Дорогая картинка, кто-то их неплохо спонсирует. Одной краски и бумаги на полсотни баксов.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > prezent2017 26 февраля 2019, 02:05

      Не знаешь промолчи... Фанатов десятки тысяч, а вот такой плакат рублей за 150 штука, можно в типографии заказать. Скинулись по десятке напечатали пару сотен...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 25 февраля 2019, 23:38

      Молодцы парни! Я с вами! Надо заставить мозг Федуна работать!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      KESHAL2 25 февраля 2019, 23:20

      Идиоты ,товарищеские игры можно запихать их жопу

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11