Фанаты «Спартака» расклеили по Москве афиши фильма «Фантастические твари» с изображением Глушакова, Комбарова, Реброва

Болельщики «Спартака» в преддверии возобновления РПЛ провели в Москве акцию. Они расклеили по столице афишу фильма «Фантастические твари».

На листовках присутствуют изображения вице-президента Наиля Измайлова и футболистов Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова и Артема Реброва. Фото можно увидеть ниже.