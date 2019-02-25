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    Глушаков лайкнул пост о проигрыше «Спартака» «Шерифу»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поставил лайк под записью официального аккаунта клуба в инстаграме. Пост извещал о поражении россиян от молдавского «Шерифа» по итогам первого тайма.

    Футболист принимал участие в том матче. Он провел на поле 81 минуту. «Спартак» уступил молдаванам со счетом 1:2.

    • В прошлом году Глушаков лайкнул пост с критикой бывшего главного тренера Массимо Карреры. Итальянца уволили.
    • Хавбек в текущем сезоне РПЛ провел 11 матчей, забил гол.
    • Глушаков – капитан «Спартака».

    Источник: Твиттер UncleStas

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    25.02.2019 19:50
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 25 февраля 2019, 22:57

      А где фантастический Назаров со своими дебильными стишками ?
      Стоило бы подобное в истории запечатлеть.

      5
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      Рейтинг: +135

      dimazavr > vka1970 26 февраля 2019, 00:56

      Стихи, вовсе не дебильные, а очень даже рабочие. Мой совет: живите футболом, а не сплетнями!

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > dimazavr 26 февраля 2019, 14:08

      Страны Советов нету уж давно, так что отвыкайте от советов.
      Живи своей головой, а не "рабочими стишками."

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 25 февраля 2019, 22:56

      Теперь Кононова уволят?

      2
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 25 февраля 2019, 22:47

      С этими "лайками" весь Мир скоро с ума сойдет!

      0
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      Рейтинг: -18

      noviudyashumov 25 февраля 2019, 22:47

      Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://xx.org.ua/*******

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 25 февраля 2019, 22:37

      Глушаков мне не симпатичен. Но проблемы не вижу. В инста лайкают - фото. А не суть информации под ним. Это практика у всех. Сам источник информации в основном тоже лайкает свою информацию. И победы, и поражения. Он лайкает фото своих игроков. И он показывает причастность к происходящему.

      1
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 25 февраля 2019, 22:00

      Как говорится реально люди деградируют уже за лайк или не лайк готовы собрать друг друга или обидеться вот он век нано технологий людьми уже лайки правят уж страшно думать че дальше будет если сейчас новости про лайки на первых полосах

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 21:22

      Это были 2018-19 годы,Денис Глушаков развлекался как мог.))))Ничему жизнь не учит КАПИТАНА???

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 февраля 2019, 21:21

      Глушаков мужик простой. Видит пост про Спартак - ставит лайк))) А может Кононова на крепкость проверяет или тролит)))

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 февраля 2019, 21:19

      "Стойкий оловянный поросёнок"!

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 25 февраля 2019, 21:16

      Видимо время свободное появилось лайкать посты в перерыве матча.
      Скоро будет опять тренер виноват в проигрышах, гоняет мало.)))

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