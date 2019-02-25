Глушаков лайкнул пост о проигрыше «Спартака» «Шерифу»

А где фантастический Назаров со своими дебильными стишками ?
Стоило бы подобное в истории запечатлеть.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поставил лайк под записью официального аккаунта клуба в инстаграме. Пост извещал о поражении россиян от молдавского «Шерифа» по итогам первого тайма.
Футболист принимал участие в том матче. Он провел на поле 81 минуту. «Спартак» уступил молдаванам со счетом 1:2.
- В прошлом году Глушаков лайкнул пост с критикой бывшего главного тренера Массимо Карреры. Итальянца уволили.
- Хавбек в текущем сезоне РПЛ провел 11 матчей, забил гол.
- Глушаков – капитан «Спартака».