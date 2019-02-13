«Спартак» вернет белую полосу на форму в следующем сезоне

Горизонтальная белая полоса вернется на домашнюю форму «Спартака» в следующем сезоне, сообщает журналист ТАСС Андрей Карташов.

По его информации, руководство москвичей уже утвердило дизайн новых комплектов.

В этом сезоне на домашней футболке «Спартака» отсутствует традиционная белая полоса. Ее «заменяет» надпись титульного спонсора «Лукойл» на груди. При этом на гостевой экипировке белого цвета красная полоса имеется.