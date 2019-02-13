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    «Спартак» вернет белую полосу на форму в следующем сезоне

    Горизонтальная белая полоса вернется на домашнюю форму «Спартака» в следующем сезоне, сообщает журналист ТАСС Андрей Карташов.

    По его информации, руководство москвичей уже утвердило дизайн новых комплектов.

    В этом сезоне на домашней футболке «Спартака» отсутствует традиционная белая полоса. Ее «заменяет» надпись титульного спонсора «Лукойл» на груди. При этом на гостевой экипировке белого цвета красная полоса имеется.

    Источник: Твиттер журналиста Андрея Карташова

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    13.02.2019 14:17
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 13 февраля 2019, 20:12

      Помню, когда эту полосу убрали, практически, все болельщики были против. Попрание традиций красно-белой формы никому не пришлось по нраву. Конечно, присутствовала и некоторая доля спортивного суеверия, но это нормально для спорта. Лично я очень рад возвращению данного атрибута красно-белых цветов. Надеюсь он поспособствует и возвращению славы сильного клуба, Победителя по духу и по жизни.

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 февраля 2019, 20:06

      старое не забывается и оно лучше чем новое И ЭТО ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ и что традиции надо чтить

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 февраля 2019, 19:54

      Лишь бы две полоски не получилось...)

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 19:07

      Традиции надо соблюдать.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 13 февраля 2019, 18:56

      Спартаку басни Крылова бы прочитать не мешало б )))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak > klim2m 13 февраля 2019, 19:00

      Ай Моська, знать она сильна,
      Что лает на слона?

      4
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > subbotaspartak 13 февраля 2019, 19:38

      )))))) Слон )))).в полоску )))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 февраля 2019, 17:37

      Полагают, что с белой полосой попрёт и не будет чёрной полосы у команды ? Кроме формы, нужно игру показывать и возрождать былые традиции и славу клуба хотя бы нашим игрокам. С легов что взять, приехали, поиграли, заработали и уехали...

      4
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 13 февраля 2019, 16:22

      Великую историю Спартака, временщикам не переписать!
      Все возвратится на круги своя!!

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 13 февраля 2019, 15:49

      хрен с ней, с полосой, пусть игру нормальную вернет

      5
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > piligrim1986 13 февраля 2019, 16:14

      может с полосой и игра нормальная вернется )

      3
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak > piligrim1986 13 февраля 2019, 19:04

      Хуже от полосы Спартак играть не будет,
      55 лет за Спартак! Пусть так будет!

      5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > subbotaspartak 14 февраля 2019, 07:37

      так кто ж против-то))))))

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      Рейтинг: +1170

      inzek 13 февраля 2019, 15:37

      на то она и классика! она всегда в моде

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      Рейтинг: +826

      Grag 13 февраля 2019, 15:31

      вот и хорошо.

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