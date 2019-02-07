Кубок Испании. «Барселона» и «Реал» сыграли вничью

Реал выглядел очень и очень неплохо. Правда Барса без Дембеле, Умтити, с не восстановившимся до конца Месси, что вышел во втором тайме - это не то.
Вроде бы уже 1,5 сезона Вальверде оттрубил, я всё никак не могу прийти к однозначному выводу о его успехах в Барсе. Как-то у него ошибки и достижения так равномерно переплетены, что ни туды, ни сюды. Но летом, при наличии хорошего кандидата, я бы Вальверде, всё же уволил. Переубедить может только выход в финал ЛЧ и победа в Кубке Короля.
Первый матч 1/2 финала противостояния «Барселоны» и «Реала» в Кубке Испании завершился со счетом 1:1.
На 6-й минуте счет открыл нападающий сливочных Лукас Васкес. На 57-й забил форвард сине-гранатовых Малком.
Ответный матч состоится 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу».
Первая игра второй пары полуфиналистов «Бетис» – «Валенсия» состоится сегодня, 7 февраля, в 23:00 по московскому времени. Ответный – 28 февраля.
Испания. Кубок. 1/8 финала. Первый матч
Барселона – Реал – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Лукас, 6; 1:1 – Малком, 57.