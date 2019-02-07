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    Кубок Испании. «Барселона» и «Реал» сыграли вничью

    Первый матч 1/2 финала противостояния «Барселоны» и «Реала» в Кубке Испании завершился со счетом 1:1.

    На 6-й минуте счет открыл нападающий сливочных Лукас Васкес. На 57-й забил форвард сине-гранатовых Малком.

    Ответный матч состоится 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

    Первая игра второй пары полуфиналистов «Бетис»«Валенсия» состоится сегодня, 7 февраля, в 23:00 по московскому времени. Ответный – 28 февраля.

    Испания. Кубок. 1/8 финала. Первый матч

    Барселона – Реал – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Лукас, 6; 1:1 – Малком, 57.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир

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    07.02.2019 00:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 февраля 2019, 13:14

      Реал выглядел очень и очень неплохо. Правда Барса без Дембеле, Умтити, с не восстановившимся до конца Месси, что вышел во втором тайме - это не то.
      Вроде бы уже 1,5 сезона Вальверде оттрубил, я всё никак не могу прийти к однозначному выводу о его успехах в Барсе. Как-то у него ошибки и достижения так равномерно переплетены, что ни туды, ни сюды. Но летом, при наличии хорошего кандидата, я бы Вальверде, всё же уволил. Переубедить может только выход в финал ЛЧ и победа в Кубке Короля.

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 13:13

      Интересный поединок. Для Реала эта ничья очень выгодна. Однако что может случится в Мадриде, предсказать трудно.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zigbert 7 февраля 2019, 13:15

      Последнее время Барса успешнее играет именно на Бернабеу. Мотивация выше перед болельщиками принципиального соперника. Я так это вижу.
      + Месси и Дембеле должны быть уже в форме.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Cules2013 7 февраля 2019, 14:53

      Барселона объективно сильнее Реала ,тем более с Месси. Предсказать же сценарий матча все же трудно.

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 7 февраля 2019, 09:57

      Хозяевам с трудом удалось отыграться,но если так они будут провально играть в обороне,то в ответном матче на успех вряд ли можно будет рассчитывать!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 февраля 2019, 08:41

      К ответке уже восстановится полностью Месси, Дембеле и Серхи и будет игра по интересней и напряжённей.

      2
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      Рейтинг: +30

      MrConstantine 7 февраля 2019, 01:47

      Вини молодец!!! Растёт звезда!!ну а игра почти ровная

      0
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 7 февраля 2019, 01:18

      Ну что ж, ждем второй бой

      2
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      Рейтинг: +38

      Sawa sawa 7 февраля 2019, 01:06

      Барсе надо тьяго алкантару чтоб помог Месси пасомы а киммиха на правый край

      0
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      Рейтинг: +38

      Sawa sawa 7 февраля 2019, 01:02

      Сказать честно они вряд-ли возьмут лигу чемпионов

      1
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 7 февраля 2019, 01:01

      Жаль Барселона должна была просто рвать такой реал

      -1
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      Рейтинг: +30

      bazztver 7 февраля 2019, 00:59

      Эль-классико это всегда непредсказуемо

      0
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