Кубок Испании. «Барселона» и «Реал» сыграли вничью

Первый матч 1/2 финала противостояния «Барселоны» и «Реала» в Кубке Испании завершился со счетом 1:1.

На 6-й минуте счет открыл нападающий сливочных Лукас Васкес. На 57-й забил форвард сине-гранатовых Малком.

Ответный матч состоится 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

Первая игра второй пары полуфиналистов «Бетис» – «Валенсия» состоится сегодня, 7 февраля, в 23:00 по московскому времени. Ответный – 28 февраля.

Испания. Кубок. 1/8 финала. Первый матч

Барселона – Реал – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Лукас, 6; 1:1 – Малком, 57.

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