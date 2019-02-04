Главные новости дня. Среди обломков самолета Салы нашли тело, Моуринью упал на лед в матче КХЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2019 22:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Леха898 5 февраля 2019, 07:06

      Маур Любит падать.это у него Фишка

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