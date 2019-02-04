Главные новости дня. Среди обломков самолета Салы нашли тело, Моуринью упал на лед в матче КХЛ

«Лучшая стажировка футболиста за последние 15 лет». 14-летний россиянин впечатлил «МЮ».

Головин – в символической сборной 23-го тура чемпионата Франции по версии L’Equipe.

Среди обломков самолета Салы обнаружено одно тело.

Варди обозвал главного тренера «Лестера» Пюэля за общение с Погба.

«Спортинг» согласен продать Акунью «Зениту» за 16 миллионов и ждет повторного предложения от петербуржцев.

Моуринью приехал в Россию на матч КХЛ. Он выполнил стартовое вбрасывание, поскользнулся и упал.

Кузяев получил травму в матче с «Дюделанжем» и покинул поле.

«Зенит» не смог обыграть люксембургский «Дюделанж». Барриос и Ракицкий дебютировали за клуб.