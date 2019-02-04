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    Среди обломков самолета Салы обнаружено одно тело

    Одно тело было обнаружено в обломках самолета, на борту которого находились нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

    Разбитый самолет был найден вчера на дне Ла-Манша.

    19 января футболист перешел из «Нанта» в «Кардифф». Спустя два дня он вылетел на самолете из Франции в Уэльс и пропал, не достигнув места назначения. Поисковая операция продолжается до сих пор.

    Сегодня Отдел расследования авиационных происшествий (AAIB) сообщил, что дистанционно управляемое транспортное средство наткнулось на тело среди обломков самолета, что показали записи с камер. В данный момент AAIB обдумывает следующие действия, консультируясь с семьями Салы и Ибботсона и полицией.

    Источник: BBC

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    04.02.2019 15:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 февраля 2019, 17:26

      Чёрный ящик надо поднять.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > vitvik 4 февраля 2019, 17:50

      Чтобы поднять, его надо найти, а учитывая что они это ведро ищут уже очень долго, то не факт что и тела найдут.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > BlackMurder 4 февраля 2019, 18:00

      Вроде на этом самолёте отсутствует чёрный ящик

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > С-Пб on-line 4 февраля 2019, 23:28

      Думаю да, ибо он хуже кукурзника

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 4 февраля 2019, 15:49

      Печально, но по прошествии столького времени, другого ожидать и не приходилось((

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