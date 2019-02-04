Среди обломков самолета Салы обнаружено одно тело

Одно тело было обнаружено в обломках самолета, на борту которого находились нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Разбитый самолет был найден вчера на дне Ла-Манша.

19 января футболист перешел из «Нанта» в «Кардифф». Спустя два дня он вылетел на самолете из Франции в Уэльс и пропал, не достигнув места назначения. Поисковая операция продолжается до сих пор.

Сегодня Отдел расследования авиационных происшествий (AAIB) сообщил, что дистанционно управляемое транспортное средство наткнулось на тело среди обломков самолета, что показали записи с камер. В данный момент AAIB обдумывает следующие действия, консультируясь с семьями Салы и Ибботсона и полицией.