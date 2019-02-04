Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На дне Ла-Манша нашли обломки самолета, на котором летел Сала

    Поисковики нашли обломки пропавшего самолета, на котором летел форвард «Кардиффа» Эмилиано Сала и пилот Дэвид Айбботсон.

    Об этом в своем твиттере сообщил один участников поисковой операции Дэвид Мэрнс. Его запись ретвитнул отдел по расследованию авиационных происшествий Великобритании (AAIB). Завтра он должен опубликовать официальное заявление.

    О том, найдены ли тела, не сообщается.

    Сала оформил трансфер из «Нанта» в «Кардифф» в январе. Он вернулся во Францию, чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками, после чего вылетел в Уэльс 21 января. По пути в Великобританию самолет пропал с радаров. 24 января полиция прекратила активные поиски самолета.

    В соцстеях началась кампания, участники которой призывали полицию возобновить поисковые работы. Позже семья Салы организовала частные поиски. Деньги на них пожертвовали футболисты из разных лиг.

    Источник: Твиттер AAIB

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2019 00:38
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 09:59

      Жаль парня. Нелепая смерть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 4 февраля 2019, 08:05

      Да, и все таки самолет развалился.
      Если внутри остались, то хоть останки захоронят.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 4 февраля 2019, 06:10

      Тела, бессмысленно искать! Мои соболезнования! Вечная память! Другим клубам урок!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 4 февраля 2019, 02:31

      Нелепая смерть молодого парня ...Спи спокойно ,дружище..

      12
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11