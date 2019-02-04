На дне Ла-Манша нашли обломки самолета, на котором летел Сала

Поисковики нашли обломки пропавшего самолета, на котором летел форвард «Кардиффа» Эмилиано Сала и пилот Дэвид Айбботсон.

Об этом в своем твиттере сообщил один участников поисковой операции Дэвид Мэрнс. Его запись ретвитнул отдел по расследованию авиационных происшествий Великобритании (AAIB). Завтра он должен опубликовать официальное заявление.

О том, найдены ли тела, не сообщается.

Сала оформил трансфер из «Нанта» в «Кардифф» в январе. Он вернулся во Францию, чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками, после чего вылетел в Уэльс 21 января. По пути в Великобританию самолет пропал с радаров. 24 января полиция прекратила активные поиски самолета.

В соцстеях началась кампания, участники которой призывали полицию возобновить поисковые работы. Позже семья Салы организовала частные поиски. Деньги на них пожертвовали футболисты из разных лиг.