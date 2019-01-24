Полиция прекратила поиски самолета, на котором летел Сала

Полиция Гернси в своем официальном твиттере сообщила о прекращении поисков самолета, на котором летел форвард «Кардиффа» Эмилиано Сала.

Полиция исследовала около 1700 квадратных миль, но не нашла следов самолета, пилота или футболиста. Шансы на выживание оцениваются как «очень низкие».

«Хотя мы больше не ведем активных поисков, инцидент остается открытым. Мы будем на связи со всеми судами и самолетами в этом районе, чтобы отслеживать любые следы пропавшего самолета», – говорится в заявлении полиции.

На прошлой неделе Сала подписал контракт с «Кардиффом», после чего отправился обратно во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». В понедельник он вылетел в Уэльс, но его самолет пропал с радаров, не добравшись до места назначения.

Салу так и не нашли. Каким мы его запомним