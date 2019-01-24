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    Полиция прекратила поиски самолета, на котором летел Сала

    Полиция Гернси в своем официальном твиттере сообщила о прекращении поисков самолета, на котором летел форвард «Кардиффа» Эмилиано Сала.

    Полиция исследовала около 1700 квадратных миль, но не нашла следов самолета, пилота или футболиста. Шансы на выживание оцениваются как «очень низкие».

    «Хотя мы больше не ведем активных поисков, инцидент остается открытым. Мы будем на связи со всеми судами и самолетами в этом районе, чтобы отслеживать любые следы пропавшего самолета», – говорится в заявлении полиции.

    На прошлой неделе Сала подписал контракт с «Кардиффом», после чего отправился обратно во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». В понедельник он вылетел в Уэльс, но его самолет пропал с радаров, не добравшись до места назначения.

    Салу так и не нашли. Каким мы его запомним

    Источник: Официальный твиттер полиции Гернси

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    24.01.2019 19:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1320

      ruded 24 января 2019, 23:25

      R.I.P

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 24 января 2019, 21:09

      И конкретики нет, и поиски прекратили. Не хотел бы я оказаться на месте родных.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1902

      lek! 24 января 2019, 20:31

      Может они живы , и им нужна помощь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 24 января 2019, 20:07

      И двух суток не прошло!!!! Вот это МЧС!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 19:34

      Шансы,хоть и минимально,но ещё есть

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 24 января 2019, 19:29

      Вот и всё чудо..

      1
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