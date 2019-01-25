Полицию просят возобновить поиски Салы. Агуэро, Игуаин и Отаменди опубликовали обращения в соцсетях

Вечером 24 января полиция прекратила поиски пропавшего самолета, на борту которого находился нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала. В соцсетях появились посты в поддержку семьи футболиста, их отмечают хэштегами #prayforsala #prayforemilianosala #NoDejenDeBuscar [молимся за Салу, молимся за Эмилиано Салу, не прекращайте поиски].

Посты в поддержку семьи Слаы начали публиковать игроки разных клубов и сами клубы:

Николас Отаменди («Манчестер Сити»), твиттер:

«Привет, я Николас Отаменди. Хочу поддержать семью Эмилиано и убедить полицию продолжить поиски самолета. Есть надежда найти их живыми. Надеюсь, семья Эмилиано быстро получит ответ».

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), твиттер:

«Никогда не хочется отчаиваться. Всегда хочется цепляться на надежду. Поэтому я бы хотел попросить не прекращать поиски. Мои мысли с самого начала были с Эмилиано, его семьей и друзьями».

Гонсало Игуаин («Челси»), твиттер:

«Привет, я Гонсало Игуаин. Прошу людей со всего мира с помощью твитов, видео, постов в инстаграме попросить продолжить поиски Эмилиано Салы до самого конца. Спасибо».

«Нант», твиттер:

«Клуб узнал, что поиски самолета прекратились. Так не должно быть: поиски нужно продолжить. Клуб и его болельщики просят проложить поиски Эмилиано Салы».