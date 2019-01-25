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    Полицию просят возобновить поиски Салы. Агуэро, Игуаин и Отаменди опубликовали обращения в соцсетях

    Вечером 24 января полиция прекратила поиски пропавшего самолета, на борту которого находился нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала. В соцсетях появились посты в поддержку семьи футболиста, их отмечают хэштегами #prayforsala #prayforemilianosala #NoDejenDeBuscar [молимся за Салу, молимся за Эмилиано Салу, не прекращайте поиски].

    Посты в поддержку семьи Слаы начали публиковать игроки разных клубов и сами клубы:

    Николас Отаменди («Манчестер Сити»), твиттер:

    «Привет, я Николас Отаменди. Хочу поддержать семью Эмилиано и убедить полицию продолжить поиски самолета. Есть надежда найти их живыми. Надеюсь, семья Эмилиано быстро получит ответ».

    Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), твиттер:

    «Никогда не хочется отчаиваться. Всегда хочется цепляться на надежду. Поэтому я бы хотел попросить не прекращать поиски. Мои мысли с самого начала были с Эмилиано, его семьей и друзьями».

    Гонсало Игуаин («Челси»), твиттер:

    «Привет, я Гонсало Игуаин. Прошу людей со всего мира с помощью твитов, видео, постов в инстаграме попросить продолжить поиски Эмилиано Салы до самого конца. Спасибо».

    «Нант», твиттер:

    «Клуб узнал, что поиски самолета прекратились. Так не должно быть: поиски нужно продолжить. Клуб и его болельщики просят проложить поиски Эмилиано Салы».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2019 02:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 03:07

      Вот,что значит верить до победного.Огромный респект таким людям.
      Пока не нашли доказательства смерти,нельзя думать,что умерли.Верим в лучшее.Надежда умирает последней

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 08:06

      Но надо быть реалистами, это авиакатастрофа, в которой к сожалению выжить шансов сто к одному

      0
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа > BlackMurder 25 января 2019, 08:47

      Найти... Похоронить...

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