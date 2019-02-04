Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спортинг» согласен продать Акунью «Зениту» за 16 миллионов и ждет повторного предложения от петербуржцев

    «Спортинг» готов продать полузащитника Маркоса Акунью в «Зенит».

    Как сообщает «Чемпионат», лиссабонцы ждут от петербургского клуба повторного предложения по аргентинцу для совершения сделки.

    По информации источника, 16 января «Зенит» сделал предложение «Спортингу» по трансферу 27-летнего футболиста в размере 16 миллионов евро плюс бонусы, но португальцы отказались его принять. Сейчас лиссабонцы готовы дать положительный ответ. Для завершения перехода сине-бело-голубым нужно официально повторить свое предложение. Хавбек и клуб находятся в ожидании.

    Ранее сообщалось, что трансфер Акуньи в «Зенит» сорвался из-за того, что в последний момент представители полузащитника потребовали у петербуржцев улучшить условия его контракта, и это не устроило российскую сторону.

    • «Спортинг» приобрел хавбека летом 2017 года у «Расинга» из Авельянеды за 9,6 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Акунья провел за лиссабонцев 27 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2019 18:20
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 15 февраля 2019, 15:58

      По-моему кого бы не купили, все равно в нашем чемпионате не заиграет. Давайте вспомним реально классных иностранцев за 10-15 лет, которые приехали и заиграли в наших клубах: Халк, Промес, Вагнер, Данни, может быть Думби и Карвальо на 1-2 сезона, и все, причем большинство из них приехали будучи неизвестными и добились здесь каких-то высот, понимая что по-другому не получится. Поэтому Зениту нужно делать ставку на своих футболистов, выращенных в академии, как это получилось сделать в 2008, когда 8 из 11 человек, который играли в финале были русскими. Такое ощущение что наше руководство ничему не учится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 12 февраля 2019, 20:04

      Но ТО из Европы уже ведь закрыто?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 12:01

      Опомнились.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 5 февраля 2019, 08:29

      Захотели срубить с Зенита в три дорого, а теперь локти кусают. Поделом им. Теперь Зенит и за 10 не возьмёт, купили уже..Получилось, как получилось..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 5 февраля 2019, 08:06

      А теперь надо предложить ниже цену, раз выделывались!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 февраля 2019, 20:17

      Теперь то он зачем нужен -- летом он вроде свободным агентом станет -- тогда и подумать можно .

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 февраля 2019, 19:46

      Первоначально было сделано предложение достаточно адекватное по цене. Так захотели агенты по больше комиссионных срубить. Теперь рубите кости в мясной лавке... Заявку в ЛЕ "Зенит" уже подал, а в РПЛ есть кому играть и без него.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 4 февраля 2019, 19:45

      После вчерашней баранки нужно продавать всех за эту цену

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      SanekGol 4 февраля 2019, 19:19

      Ломаются как тёлки - продам-не продам

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > SanekGol 4 февраля 2019, 19:37

      Рубятся за каждый евро,и это нормально.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3960

      Kollljan 4 февраля 2019, 19:00

      Пошёл нахер.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11