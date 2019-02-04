«Спортинг» согласен продать Акунью «Зениту» за 16 миллионов и ждет повторного предложения от петербуржцев

По-моему кого бы не купили, все равно в нашем чемпионате не заиграет. Давайте вспомним реально классных иностранцев за 10-15 лет, которые приехали и заиграли в наших клубах: Халк, Промес, Вагнер, Данни, может быть Думби и Карвальо на 1-2 сезона, и все, причем большинство из них приехали будучи неизвестными и добились здесь каких-то высот, понимая что по-другому не получится. Поэтому Зениту нужно делать ставку на своих футболистов, выращенных в академии, как это получилось сделать в 2008, когда 8 из 11 человек, который играли в финале были русскими. Такое ощущение что наше руководство ничему не учится.
«Спортинг» готов продать полузащитника Маркоса Акунью в «Зенит».
Как сообщает «Чемпионат», лиссабонцы ждут от петербургского клуба повторного предложения по аргентинцу для совершения сделки.
По информации источника, 16 января «Зенит» сделал предложение «Спортингу» по трансферу 27-летнего футболиста в размере 16 миллионов евро плюс бонусы, но португальцы отказались его принять. Сейчас лиссабонцы готовы дать положительный ответ. Для завершения перехода сине-бело-голубым нужно официально повторить свое предложение. Хавбек и клуб находятся в ожидании.
Ранее сообщалось, что трансфер Акуньи в «Зенит» сорвался из-за того, что в последний момент представители полузащитника потребовали у петербуржцев улучшить условия его контракта, и это не устроило российскую сторону.
- «Спортинг» приобрел хавбека летом 2017 года у «Расинга» из Авельянеды за 9,6 миллиона евро.
- В текущем сезоне Акунья провел за лиссабонцев 27 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.