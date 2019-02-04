«Спортинг» согласен продать Акунью «Зениту» за 16 миллионов и ждет повторного предложения от петербуржцев

«Спортинг» готов продать полузащитника Маркоса Акунью в «Зенит».

Как сообщает «Чемпионат», лиссабонцы ждут от петербургского клуба повторного предложения по аргентинцу для совершения сделки.

По информации источника, 16 января «Зенит» сделал предложение «Спортингу» по трансферу 27-летнего футболиста в размере 16 миллионов евро плюс бонусы, но португальцы отказались его принять. Сейчас лиссабонцы готовы дать положительный ответ. Для завершения перехода сине-бело-голубым нужно официально повторить свое предложение. Хавбек и клуб находятся в ожидании.

Ранее сообщалось, что трансфер Акуньи в «Зенит» сорвался из-за того, что в последний момент представители полузащитника потребовали у петербуржцев улучшить условия его контракта, и это не устроило российскую сторону.