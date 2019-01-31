«Спорт День за Днем»: Акуньи не будет в «Зените». Переход сорвался из-за агентов полузащитника

По информации «Спорт День за Днем», полузащитник «Спортинга» Маркос Акунья не перейдет в «Зенит».

Как утверждает источник, петербургский клуб согласовал трансфер с лиссабонцами, но агенты 27-летнего аргентинца в последний момент потребовали у «Зенита» улучшить условия контракта. Это не устроило сине-бело-голубых.

Теперь петербуржцы могут вернуться к кандидатуре хавбека «Ростова» Дмитрия Скопинцева. Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется россиянином, а ростовчане просят за него 6 миллионов евро.