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    «Спорт День за Днем»: Акуньи не будет в «Зените». Переход сорвался из-за агентов полузащитника

    По информации «Спорт День за Днем», полузащитник «Спортинга» Маркос Акунья не перейдет в «Зенит».

    Как утверждает источник, петербургский клуб согласовал трансфер с лиссабонцами, но агенты 27-летнего аргентинца в последний момент потребовали у «Зенита» улучшить условия контракта. Это не устроило сине-бело-голубых.

    Теперь петербуржцы могут вернуться к кандидатуре хавбека «Ростова» Дмитрия Скопинцева. Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется россиянином, а ростовчане просят за него 6 миллионов евро.

    • В текущем сезоне 21-летний футболист провел за «Ростов» 17 встреч и отметился одним голом и двумя результативными передачами.
    • На счету Акуньи один мяч и шесть голевых передач за «Спортинг»,

    Источник: «Спорт День за Днем»

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    31.01.2019 17:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 31 января 2019, 23:38

      Правильно, агентов надо наказывать и почаще. Обнаглели, блин!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 31 января 2019, 21:29

      Зенит упакован по самое не балуйся, хватит уже дербанить клуб.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 19:38

      Одним аргентинцем будет меньше.

      4
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 31 января 2019, 18:51

      Че за мода на агентов?? Гоните их в жопу жадин этих..Как цыгане!!!

      4
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 31 января 2019, 18:40

      хреново

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 18:14

      Из-за этих жучков от футбола, которые разводят на бабки клубы и самих игроков, страдает футбол и всё, что с ним связано. Они действуют не столько в интересах футболистов, сколько в личных своих интересах, выбивая большие агентские отчисления и бонусы для себя.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 31 января 2019, 18:06

      этих агентов на кол надо сажать

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