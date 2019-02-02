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    Ребров полетел со «Спартаком» на третий сбор

    «Спартак» объявил заявку на третий тренировочный сбор в Турции. В список вернулся вратарь Артeм Ребров, ранее перенесший операцию на плечевом суставе.

    Вратари: Александр Максименко, Артeм Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов и Антон Шитов.

    Защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов.

    Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Данил Полубояринов, Александр Ташаев, Наиль Умяров и Софьян Ханни.

    Нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Данила Прошляков и Педро Роша.

    «Защитник Самуэль Жиго, хавбек Фернандо и форвард Луис Адриано присоединятся к команде непосредственно в Турции», – сообщает пресс-служба клуба.

    Источник: «Спартак»

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    02.02.2019 10:31
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 3 февраля 2019, 11:19

      Зачем Ребров? После первой травмы он стал играть очень неуверенно,особенно на выходах,а после второй что будет?за воротами от меча будет прятаться,пора заканчивать карьеру и искать себя в другом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 18:41

      Взяли 5 вратарей ,редко такое бывает.

      3
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      ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun > zigbert 2 февраля 2019, 20:28

      А я вот не понимаю, зачем? Есть 3 основных - Селихов, Максименко и Ребров. Именно в таком порядке они и будут по уровню мастерства играть. Зачем остальные?

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > oyabun 2 февраля 2019, 20:32

      Конечно лишку. 3 вратаря на сборах было бы достаточно.

      1
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 2 февраля 2019, 17:00

      Прошляков красавчик,шанс выбится в основу

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 2 февраля 2019, 14:30

      Для чего там Ребров? Кому то надо там иметь свои уши! Не в футбол же он туда едет играть? а вот стучать кому надо на это он сгодится еще очень долго))

      4
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 2 февраля 2019, 14:19

      Интересное новшество - взяли на этот сбор нашего молодого форварда Данилу Прошлякова. На предыдущих сборах его не было. Очень хотелось бы чтобы тренер уделил ему внимание и ставил на игры. А насчет Реброва, действительно, очень странно. Говорили же что он выбыл до конца сезона. Судя по всему полетел чисто отдохнуть нахаляву.

      5
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > oyabun 2 февраля 2019, 14:56

      И отдохнуть, и в молодых совместно с другими "старожилами" боевой дух укрепить.
      То, что Ребров - боец до мозга костей, думаю, никому не нужно доказывать.
      Талантом, конечно, и Максименко, и Селихов поболе награждены природой, но высочайшие бойцовские качества Реброва им тоже нужны.
      И на Прошлякова, кстати, будет очень интересно посмотреть "в деле".

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > oyabun 2 февраля 2019, 16:01

      Отдыхать в это время года лучше в Таиланде,может тренировать вратарей поможет.

      2
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > александр п 2 февраля 2019, 17:01

      Да уж... Таиланд - это вещь. )))
      Только жарко очень поначалу.
      Но согласен с тем, что может, не смотря на травму, быть хорошим помощником тренера вратарей на этом сборе.
      И условным "комиссаром". )))

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > derrik2000 2 февраля 2019, 17:18

      В начале февраля там самое то.

      1
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > александр п 2 февраля 2019, 17:19

      Я, к сожалению, в январе был...
      Хотя, почему "к сожалению"???
      Всё просто здорово было! )))))

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > derrik2000 2 февраля 2019, 17:32

      В январе это самое лучшее время.

      2
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > александр п 2 февраля 2019, 18:29

      Мне, видимо, не повезло или просто сначала очень тяжело акклиматизировался к этой жаре плюс неимоверной влажности.
      Потом-то было хорошо.
      Через дня полтора.
      Во всех смыслах. )))

      1
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 2 февраля 2019, 14:01

      Странная травма у Реброва.
      После операции сказали, что к тренировкам преступит в конце марта. Не прошло и двух недель, а он уже на сборах? Больше похоже на предлог, при идеологических размолвках). имхо.
      Да, хотелось бы узнать у бомбардира: в чем суть выделения отдельных фамилий зеленым цветом?? Напоминает анекдот про цветные стены.))

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ivany4 2 февраля 2019, 15:28

      Боятся что без ещенко и реброва, команда ночью глушака темную устроит ))))

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 февраля 2019, 12:53

      А кто откажется на халяву в Турцию съездить то? Еще проживание и жрачка бесплатная... Да че там, за это еще и денег дадут!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 2 февраля 2019, 12:10

      Кто в настоящее время основной вратарь Спартака? По моему в данном случае разбрасываться профессионалами глупо. Конечно, Артём может помочь команде.
      Скорейшего выздоровления и обретения формы! Удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 февраля 2019, 11:56

      он уже прошлое

      4
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      Рейтинг: +307

      shpilman 2 февраля 2019, 10:59

      и нахуа?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > shpilman 2 февраля 2019, 11:48

      ты удивишься наверное) тренироваться он полетел

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 > serhio80 2 февраля 2019, 14:02

      Это с послеоперационным состоянием тренировки???)))

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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > ivany4 2 февраля 2019, 14:18

      что мешает бегать? посещать тактические занятия?

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 > serhio80 2 февраля 2019, 14:38

      Понимаешь, даже после удаления зуба, тебе полагается отсрочка от физических нагрузок на трое суток и специализированное питание.
      А тут было хирургическое вмешательство в плечевой сустав. Максимум, ему сейчас разрешены интенсивные прогулки, непродолжительные работы на тренажере, и что бы не заплыл жиром - диета. Думаю гулять, работать с тренажерами и питаться можно и дома, на базе. Если что и врачи(клиника) под боком.

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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > ivany4 2 февраля 2019, 15:37

      значит нет медицинских противопоказаний против определенной части занятий

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      Рейтинг: +307

      shpilman > serhio80 3 февраля 2019, 08:16

      ему в штаб КС лететь пора, при всем уважении к Реброву, но он не уровень Спартака!!!

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