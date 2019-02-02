Ребров полетел со «Спартаком» на третий сбор

«Спартак» объявил заявку на третий тренировочный сбор в Турции. В список вернулся вратарь Артeм Ребров, ранее перенесший операцию на плечевом суставе.

Вратари: Александр Максименко, Артeм Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов и Антон Шитов.

Защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов.

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Данил Полубояринов, Александр Ташаев, Наиль Умяров и Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Данила Прошляков и Педро Роша.

«Защитник Самуэль Жиго, хавбек Фернандо и форвард Луис Адриано присоединятся к команде непосредственно в Турции», – сообщает пресс-служба клуба.