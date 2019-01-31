Кубок Испании. «Барселона» забила шесть голов «Севилье», у Коутиньо дубль

«Барселона» разгромила «Севилью» в матче 1/4 финала Кубка Испании со счетом 6:1. Два гола забил полузащитник Филиппе Коутиньо.

Каталонцы прошли в следующий этап по сумме двух матчей: 6:3.

В другом матче «Эспаньол» прогрел «Бетису» в дополнительное время со счетом 1:3.

Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч

Бетис – Эспаньол – 3:1 (1:1; 2:0; 0:0)

Голы: 0:1 – Баптистао, 33; 1:1 – Ло Селсо, 76; 2:1 – 95; 3:1 – Манди, 99.

Удаление: нет – Рока, 90+4.

Результат первого матча – 1:1

Барселона – Севилья – 6:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Коутиньо (с пенальти), 13; 2:0 – Ракитич, 31; 3:0 – Коутиньо, 53; 4:0 – Роберто, 54; 4:1 – Арана, 67; 5:1 – Суарес, 89; 6:1 – Месси, 90+2.

Нереализованный пенальти: нет – Банега, 27.

Результат первого матча – 0:2

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