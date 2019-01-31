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    Кубок Испании. «Барселона» забила шесть голов «Севилье», у Коутиньо дубль

    «Барселона» разгромила «Севилью» в матче 1/4 финала Кубка Испании со счетом 6:1. Два гола забил полузащитник Филиппе Коутиньо.

    Каталонцы прошли в следующий этап по сумме двух матчей: 6:3.

    В другом матче «Эспаньол» прогрел «Бетису» в дополнительное время со счетом 1:3.

    Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч

    Бетис – Эспаньол – 3:1 (1:1; 2:0; 0:0)

    Голы: 0:1 – Баптистао, 33; 1:1 – Ло Селсо, 76; 2:1 – 95; 3:1 – Манди, 99.

    Удаление: нет – Рока, 90+4.

    Результат первого матча – 1:1

    Барселона – Севилья – 6:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Коутиньо (с пенальти), 13; 2:0 – Ракитич, 31; 3:0 – Коутиньо, 53; 4:0 – Роберто, 54; 4:1 – Арана, 67; 5:1 – Суарес, 89; 6:1 – Месси, 90+2.

    Нереализованный пенальти: нет – Банега, 27.

    Результат первого матча – 0:2

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: «Бомбардир»

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    31.01.2019 01:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +259

      professor13 31 января 2019, 10:14

      Когда Лео на поле он контролирует игру,пас у него не хуже Хави и Инесты

      2
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    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 31 января 2019, 08:14

      Победили заслужено, но есть вопросы п первой игре. Хотя наверное здесь тренеру виднее - веедь и дубль должен иметь шанс себя проявить.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 31 января 2019, 06:44

      Никогда такой тактики не понимал - первый матч отдыхаем и играем чуть ли не резервом или основой, но все пешком по полю ходят - в итоге резонно проигрываем. А в ответке выходят все сильнейшие и как электровеники носятся по полю, чтобы отыграть гандикап. Это типа так игроки меньше устанут?))

      1
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 31 января 2019, 10:06

      Очевидно ж что меньше)

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 31 января 2019, 06:43

      Барса с Месси и без него 2 разные команды и забей Банега пенку может и по другому игра сложилась бы, а так просто Барса показала класс своей игры

      6
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      Рейтинг: +25

      Lebron_James 31 января 2019, 01:33

      Супер матч!последний гол конфетка настоящая,притом что столько голов еще не забили,браво)))

      2
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