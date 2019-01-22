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    Корнеев – об отсутствии Паредеса в матче «Зенита»: «Травма перечеркнула бы потенциальную сделку»

    Бывший спортивный директор «Локомотива» и «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал невыход Леандро Паредеса на поле в матче команд на Кубке «Матч Премьер».

    Победу во втором матче товарищеского турнира одержала команда Юрия Семина – 3:1.

    «Думаю, «Зенит» не захотел рисковать Паредесом. Если бы он в матче с «Локомотивом» получил травму, вся потенциальная сделка была бы перечеркнута», – сказал экс-игрок «Барселоны» в эфире телеканала «Матч ТВ».

    О проблемах со здоровьем 24-летнего полузащитника не сообщалось.

    Известно об интересе к аргентинцу со стороны «ПСЖ» и «Челси».

    • Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро.
    • В текущем сезоне забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 22-х матчах.
    • Контракт с сине-бело-голубыми истекает в июне 2021 года.
    • Цена по Transfermarkt – 25 миллионов.

    Источник: Бомбардир

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    22.01.2019 22:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +238

      za logiku 23 января 2019, 13:51

      Паредеса в ПСЖ или челси? Это вместо кого?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 23 января 2019, 10:58

      Пусть уж побыстрее определятся,а то совсем скоро закроется окно ,тем более,что футболист хочет уйти!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 23:08

      Все ясно ,берегли для сделки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 января 2019, 22:14

      Пусть берегут ликвидный актив. На нём хоть можно заработать деньги для покупки других игроков.

      6
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