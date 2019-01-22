Корнеев – об отсутствии Паредеса в матче «Зенита»: «Травма перечеркнула бы потенциальную сделку»

Бывший спортивный директор «Локомотива» и «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал невыход Леандро Паредеса на поле в матче команд на Кубке «Матч Премьер».
Победу во втором матче товарищеского турнира одержала команда Юрия Семина – 3:1.
«Думаю, «Зенит» не захотел рисковать Паредесом. Если бы он в матче с «Локомотивом» получил травму, вся потенциальная сделка была бы перечеркнута», – сказал экс-игрок «Барселоны» в эфире телеканала «Матч ТВ».
О проблемах со здоровьем 24-летнего полузащитника не сообщалось.
Известно об интересе к аргентинцу со стороны «ПСЖ» и «Челси».
- Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро.
- В текущем сезоне забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 22-х матчах.
- Контракт с сине-бело-голубыми истекает в июне 2021 года.
- Цена по Transfermarkt – 25 миллионов.
Источник: Бомбардир