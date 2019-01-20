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    Несколько клубов РПЛ могут недосчитаться призовых из-за низкой посещаемости

    Директор РПЛ по маркетингу Евгений Савин рассказал, что нескольким клубам по итогам сезона могут выплатить призовые не в полном объеме. Это связано с посещаемостью.

    – С этого сезона во всех клубах появилась должность матч-менеджера, но нет ощущения, что все команды РПЛ стали более активно работать с болельщиками вне стадионов.

    – Это небольшое заблуждение, что матч-менеджер должен заниматься организацией каких-то развлекательных мероприятий за пределами стадиона. Этот человек на стороне клуба отвечает за координацию всех вопросов по организации матча. Если говорить о стимулировании клубов на более активную работу с болельщиками и, как следствие, увеличение посещаемости, мы с этого сезона начали иначе распределять призовые деньги.

    Если стадион в среднем за сезон заполняется менее чем на половину, то клуб не допускается к определенному проценту денежных средств от лиги. Пока сложно делать выводы, впереди еще весенняя часть, в ходе которой мы ожидаем прирост болельщиков на трибунах, но, если говорить о сегодняшнем дне, то три-четыре клуба могут недосчитаться части призовых из-за посещаемости.

    Источник: «Известия»

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    20.01.2019 07:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 20 января 2019, 13:58

      Оренбург можно поменять местами с Казанью,там стадион всегда полный но мест мало а в Казани мест много а болельщиков кот наплакал!

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