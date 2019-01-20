Несколько клубов РПЛ могут недосчитаться призовых из-за низкой посещаемости

Директор РПЛ по маркетингу Евгений Савин рассказал, что нескольким клубам по итогам сезона могут выплатить призовые не в полном объеме. Это связано с посещаемостью.

– С этого сезона во всех клубах появилась должность матч-менеджера, но нет ощущения, что все команды РПЛ стали более активно работать с болельщиками вне стадионов.

– Это небольшое заблуждение, что матч-менеджер должен заниматься организацией каких-то развлекательных мероприятий за пределами стадиона. Этот человек на стороне клуба отвечает за координацию всех вопросов по организации матча. Если говорить о стимулировании клубов на более активную работу с болельщиками и, как следствие, увеличение посещаемости, мы с этого сезона начали иначе распределять призовые деньги.

Если стадион в среднем за сезон заполняется менее чем на половину, то клуб не допускается к определенному проценту денежных средств от лиги. Пока сложно делать выводы, впереди еще весенняя часть, в ходе которой мы ожидаем прирост болельщиков на трибунах, но, если говорить о сегодняшнем дне, то три-четыре клуба могут недосчитаться части призовых из-за посещаемости.