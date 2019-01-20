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    РПЛ: «Обсуждаем проведение матча за Суперкубок России в Катаре»

    Директор РПЛ по маркетингу Евгений Савин допустил, что Суперкубок России могут разыграть в Катаре. Такая возможность рассматривалась и в прошлом году.

    — После Кубка «Матч Премьер» вероятность проведения Суперкубка России в Катаре увеличится?

    — Вполне возможно. Мы предварительно обсуждаем это. На данный момент место проведения Суперкубка еще не утверждено. Но есть определенные нюансы. Обычно мы разыгрываем трофей летом, но сделать это в Катаре просто невозможно из-за сильной жары. Поэтому, если мы будем проводить Суперкубок там, придется переносить его на декабрь. Но это пока не рабочий вариант, а просто концепция.

    • Кубок «Матч Премьер» стартует завтра, 21 января.
    • В соревновании примут участие четыре клуба РПЛ.
    • Катар проведет чемпионат мира-2022.

    Источник: «Известия»

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    20.01.2019 07:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 15:56

      У наших руководителей иногда возникают странные идеи.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 января 2019, 15:36

      А. что же вы российских болельщиков не спросите где и когда провести
      игру за Суперкубок России, может быть нашим болельщикам бесплатный
      проезд туда и обратно обеспечите?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 20 января 2019, 11:49

      А почему не в Антарктиде? Согнать всех пингвинов на просмотр матча. Вот зрелище будет.

      5
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 20 января 2019, 10:29

      Ай молодцы. Стадионов к чемпионату мира в России настроили, а суперкубок в Катаре хотят проводить))) Ну основной посыл понятен - хотят привлечь внимание арабов к РПЛ, чтобы потом телеправа на трансляции им продать. Другой вопрос - насколько им РПЛ будет интересна)))

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Lester84 20 января 2019, 11:40

      Я думаю что после увиденного, арабы потом на пушечный выстрел к РПЛ не подойдут!!!

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 20 января 2019, 09:55

      А че не в Сирии, им там путин помогает

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