РПЛ: «Обсуждаем проведение матча за Суперкубок России в Катаре»

Директор РПЛ по маркетингу Евгений Савин допустил, что Суперкубок России могут разыграть в Катаре. Такая возможность рассматривалась и в прошлом году.

— После Кубка «Матч Премьер» вероятность проведения Суперкубка России в Катаре увеличится?

— Вполне возможно. Мы предварительно обсуждаем это. На данный момент место проведения Суперкубка еще не утверждено. Но есть определенные нюансы. Обычно мы разыгрываем трофей летом, но сделать это в Катаре просто невозможно из-за сильной жары. Поэтому, если мы будем проводить Суперкубок там, придется переносить его на декабрь. Но это пока не рабочий вариант, а просто концепция.