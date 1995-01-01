Главные новости дня. «Спартак» приобрел Гулиева, «Бавария» объявила о трансфере Павара

Какие РАВНОЗНАЧНЫЕ для футбольного мира новости в заголовке статьи: ПАВАР - в Баварии, ГУЛИЕВ - в Спартаке. ))))))))))))))))))))))))
Гулиев стал игроком «Спартака».
Скопинцев близок к переходу в «Зенит».
Ригони возвращается в «Зенит».
Семак ответил в инстаграме на вопрос, когда «Зенит» перестанет играть в забросы на Дзюбу.
Думбия из «Ахмата» перейдет в «Спортинг».
Mash сообщил подробности по делу об избиении жены Глушакова.
В испанской прессе пишут, что трансфер Игуаина в «Челси» почти завершен.
«Бавария» сообщила о договоренности по трансферу Павара.
Бэйла оштрафуют за самовольный уход со стадиона во время матча.
Бывшая девушка Роналду рассказала об угрозах футболиста в ее адрес.