Главные новости дня. «Спартак» приобрел Гулиева, «Бавария» объявила о трансфере Павара

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4309

      derrik2000 54 минуты назад

      Какие РАВНОЗНАЧНЫЕ для футбольного мира новости в заголовке статьи: ПАВАР - в Баварии, ГУЛИЕВ - в Спартаке. ))))))))))))))))))))))))

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