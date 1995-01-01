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    «Бавария» объявила о договоренности со «Штутгартом» по трансферу Павара

    Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар продолжит карьеру в «Баварии».

    Мюнхенский клуб объявил о достижении договоренности о переходе футболиста 1 июля 2019 года.

    Француз подпишет с «Баварией» пятилетний контракт.

    «Павар – молодой игрок, чемпион мира. Мы очень рады и гордимся тем, что смогли приобрести такого игрока в «Баварию», – сказал спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

    • В текущем сезоне 22-летний игрок провел за «Штутгарт» 14 матчей.
    • В составе сборной Франции Павар выиграл чемпионат мира-2018.

    Источник: Официальный твиттер «Баварии»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1136

      Karpathian 1 минуту назад

      Павару хана, Штутгарт вылетит

      0
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      Рейтинг: +2277

      zatonn 8 минут назад

      Прекрасная новость!

      0
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      Рейтинг: +474

      Sergil 38 минут назад

      И как обычно, придет для ротации.

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