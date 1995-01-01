«Бавария» объявила о договоренности со «Штутгартом» по трансферу Павара

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар продолжит карьеру в «Баварии».

Мюнхенский клуб объявил о достижении договоренности о переходе футболиста 1 июля 2019 года.

Француз подпишет с «Баварией» пятилетний контракт.

«Павар – молодой игрок, чемпион мира. Мы очень рады и гордимся тем, что смогли приобрести такого игрока в «Баварию», – сказал спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.