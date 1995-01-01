«Бавария» объявила о договоренности со «Штутгартом» по трансферу Павара

Павару хана, Штутгарт вылетит
Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар продолжит карьеру в «Баварии».
Мюнхенский клуб объявил о достижении договоренности о переходе футболиста 1 июля 2019 года.
Француз подпишет с «Баварией» пятилетний контракт.
«Павар – молодой игрок, чемпион мира. Мы очень рады и гордимся тем, что смогли приобрести такого игрока в «Баварию», – сказал спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.
- В текущем сезоне 22-летний игрок провел за «Штутгарт» 14 матчей.
- В составе сборной Франции Павар выиграл чемпионат мира-2018.