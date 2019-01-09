Семак ответил на вопрос болельщика: «Когда «Зенит» начнет играть в футбол, а не в забросы на Дзюбу?»

Каждый уважающий себя тренер Зени обязан поныть на счет состава))))
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пообщался в комментариях в инстаграме с одним из поклонников команды.
Болельщик по имени Богдан Ноздряков спросил у специалиста: «Сергей Богданович, когда начнем играть в футбол, а не в забросы на Дзюбу?»
«Вы сделайте анализ состава и исходя из этого попробуйте смоделировать и игру, и результат», – ответил Семак.
После 17-ти туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на одно очко.