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    Семак ответил на вопрос болельщика: «Когда «Зенит» начнет играть в футбол, а не в забросы на Дзюбу?»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пообщался в комментариях в инстаграме с одним из поклонников команды.

    Болельщик по имени Богдан Ноздряков спросил у специалиста: «Сергей Богданович, когда начнем играть в футбол, а не в забросы на Дзюбу?»

    «Вы сделайте анализ состава и исходя из этого попробуйте смоделировать и игру, и результат», – ответил Семак.

    После 17-ти туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на одно очко.

    Источник: Инстаграм Сергея Семака

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    09.01.2019 14:42
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +387

      Vizual 11 января 2019, 08:16

      Каждый уважающий себя тренер Зени обязан поныть на счет состава))))

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      Рейтинг: +2863

      nemolod 10 января 2019, 11:00

      Каждая команда играет так,как она это умеет и насколько ей это позволяет соперник! А главный тренер,зная на что способны его игроки,выстраивает стратегию и тактику и если это приносит результат (а это,напомню всем-является самым главным требованием к наставнику команды) то саму игру,ее качество ради очков всегда будут приносить в жертву!

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      Рейтинг: +30

      traxometr 9 января 2019, 21:27

      Странные комментарии у многих, оценивают футболистов каким-то рейтингом, подобным тому, что в игре FIFA. Здесь ЛЮДИ играют, товарищи, а не выдуманные боты с потолком рейтинга! И не самые бездарные люди в своем деле, хочется заметить. Раскрыть людей, позволить им работать эффективно и полезно - это задача начальника, руководителя, тренера в данном случае. Успех Зенита в начале сезона в большей степени заслуга тренеров сборных, Черчесова, кстати, в том числе. Вот уж он выжал максимум из того, что было. Конечно у Семака даже такого опыта мало, скорее всего вообще нет. Плохая игра команды в конце сезона - лишнее тому подтверждение.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 января 2019, 20:21

      Семак ещё не дорос до уровня тренера чтобы выиграть ЧР и даже до попадания в зону ЛЧ поэтому не стоит обольщаться тому кто ждёт весной какого то чуда думаю Зенит займёт максимум 3 место, а то и 4-е

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 января 2019, 19:40

      Круто ответил специалист!!! Браво!

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 9 января 2019, 19:13

      Зря , Семак на состав пеняет ! Игра на Дзюбу-ущербна и допотопна! Черчесов против шведов тоже обжегся играя на Дзюбу,Это не футбол лидера и даже не середняка!.По сути , Зениту не нужен Дзюба ! Это игрок средней команды , которая надеется через навес забить гол сильной команде! Как то так , товарищ Семак!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 января 2019, 19:01

      Зениту надо хорошего напа. Дзюба играет по настроению, нестабильный.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 января 2019, 18:08

      Я так понимаю что прошлым тренерам специально скупали слабых футболистов, что бы потом Семак нес вот эту хрень!!!??? Зенит скупал лучших у конкурентов, а теперь они все плохие футболисты??? Уфа твой потолок!!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Сильвербой 9 января 2019, 19:03

      Подсунули Манчини, а потом Семаку кучу отстоя. Весь селекционный отдел оставить без зарплаты на год!

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > Сильвербой 9 января 2019, 19:13

      Практика последних сезонов показала уровень футболистов Зенита. Семак с ними показал результат не хуже прежних "бездарных" наставников. Версия о потолке данного состава выглядит более убедительной.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 > Сильвербой 9 января 2019, 20:19

      а при чем приплел Уфу она тебя чем достала

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      Рейтинг: +762

      sprint5 > prezent2017 9 января 2019, 20:21

      мужик правильно пишешь

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 января 2019, 18:05

      Чемпионство в первый же сезон для Семака это выше крыши. Главное, в еврокубки попасть. И ему всё простят. В ЛЧ с такой игрой лучше не позориться

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 января 2019, 17:48

      Критики конечно много ,но впереди весенняя часть чемпионата к которой надо подготовиться. Семак думаю понимает где есть у команды слабые места. Ему надо доверять.

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