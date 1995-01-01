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    «Спорт день за днем»: Скопинцев в течение недели станет игроком «Зенита»

    Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев близок к трансферу в «Зенит». Такой информацией обладает издание «Спорт день за днем».

    О переходе должны официально объявить до 15 января – до отъезда сине-бело-голубых на первый сбор в Катаре.

    • Контракт Скопинцева с «Ростовом» рассчитан до 2023 года.
    • В этом сезоне игрок провел 15 матчей в РПЛ и сделал две голевые передачи.
    • Скопинцев выступал за молодежную команду «Зенита» с 2014 по 2015 год.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 20:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +126

      латунный сепаратист 4 минуты назад

      5 й состав наберают скопа если уйдёт то закончится как .футболист.**..аные бомжи всех игроков покупать за народные деньги.слава лимиту.а потом мы удивляемся что нас все жарят и 8 место на чемпионате это успех.

      1
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      Рейтинг: +4292

      Сильвербой 11 минут назад

      Не знаю плакать или смеяться! Этим Семак собирается усиливать состав?

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