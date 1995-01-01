«Спорт день за днем»: Скопинцев в течение недели станет игроком «Зенита»

5 й состав наберают скопа если уйдёт то закончится как .футболист.**..аные бомжи всех игроков покупать за народные деньги.слава лимиту.а потом мы удивляемся что нас все жарят и 8 место на чемпионате это успех.
Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев близок к трансферу в «Зенит». Такой информацией обладает издание «Спорт день за днем».
О переходе должны официально объявить до 15 января – до отъезда сине-бело-голубых на первый сбор в Катаре.
- Контракт Скопинцева с «Ростовом» рассчитан до 2023 года.
- В этом сезоне игрок провел 15 матчей в РПЛ и сделал две голевые передачи.
- Скопинцев выступал за молодежную команду «Зенита» с 2014 по 2015 год.