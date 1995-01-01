«Спорт день за днем»: Скопинцев в течение недели станет игроком «Зенита»

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев близок к трансферу в «Зенит». Такой информацией обладает издание «Спорт день за днем».

О переходе должны официально объявить до 15 января – до отъезда сине-бело-голубых на первый сбор в Катаре.