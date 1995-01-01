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    Mash: жену Глушакова действительно избивали. У нее побои легкой степени

    Жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова действительно подвергалась избиениям.

    Как сообщает телеграм-канал Mash, экспертиза МВД выявила у Дарьи Глушаковой побои лeгкой степени.

    «На днях супругов вызывали для дачи повторных показаний. Теперь следователь в течение недели должен определиться, заводить уголовное дело или нет», – пишет Breaking Mash.

    • Ранее Дарья Глушакова написала на мужа заявление в полицию, обвинив его в угрозах убийством.
    • Бракоразводный процесс пары длится четвертый месяц. У Глушаковых двое маленьких дочерей возрастом семь и два года.

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +759

      sprint5 29 минут назад

      когда Спартак превращается из народной команды в дом2 лучше с бабушками на лавочке сидеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4292

      Сильвербой 50 минут назад

      Каким боком эта ****...щная информация относится к самому популярному на континенте виду спорта????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Korolevskiy 1 час назад

      Причём тут футбол? Почему нет столько внимания к нормальным семьям футболистов? Рассказали бы для разнообразия, что можно жить не упарываясь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +682

      krg-kz 1 час назад

      Побой легкой степени, упала пьяная в подъезде вот и все дела

      2
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