Mash: жену Глушакова действительно избивали. У нее побои легкой степени

Жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова действительно подвергалась избиениям.

Как сообщает телеграм-канал Mash, экспертиза МВД выявила у Дарьи Глушаковой побои лeгкой степени.

«На днях супругов вызывали для дачи повторных показаний. Теперь следователь в течение недели должен определиться, заводить уголовное дело или нет», – пишет Breaking Mash.