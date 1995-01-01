Mash: жену Глушакова действительно избивали. У нее побои легкой степени

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Жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова действительно подвергалась избиениям.
Как сообщает телеграм-канал Mash, экспертиза МВД выявила у Дарьи Глушаковой побои лeгкой степени.
«На днях супругов вызывали для дачи повторных показаний. Теперь следователь в течение недели должен определиться, заводить уголовное дело или нет», – пишет Breaking Mash.
- Ранее Дарья Глушакова написала на мужа заявление в полицию, обвинив его в угрозах убийством.
- Бракоразводный процесс пары длится четвертый месяц. У Глушаковых двое маленьких дочерей возрастом семь и два года.