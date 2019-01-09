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    Ригони опубликовал фото в форме «Зенита» и подписал ее смайлом-сердечком. Игрок досрочно возвращается в клуб

    Полузащитник «Аталанты» Эмилиано Ригони досрочно возвращается в «Зенит». Об этом ранее сообщил агент футболиста.

    В социальной сети аргентинец опубликовал фото в форме сине-бело-голубых. В подписи есть смайл-сердечко.

    • «Аталанта» арендовала Ригони за 1 миллион евро летом 2018 года. Соглашение рассчитано на один сезон.
    • За досрочное расторжение арендного соглашения по инициативе российского клуба «Зенит» должен выплатить компенсацию.
    • В этом сезоне Ригони провел за «Аталанту» 12 матчей в Серии А, отметившись тремя голами.

    text

    Публикация от text (@emirigoniok)

    Источник: Инстаграм Эмилиано Ригони

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +43799

      Рубик Докоян 35 минут назад

      Надо, чтобы его сильные стороны Семак использовал и встроил в игру " Зенита". Парню надо работать и получить доверие тренера. Удачи, Емилиано !

      1
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      Рейтинг: +10

      Patriots 57 минут назад

      На фото Дриуси. Чёт лажа какая-то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2729

      la verdad 57 минут назад

      Я бы тоже радовался, что еду из этой дремучей Италии в Великую Россею с её сильнейшим чемпионатом:)))

      0
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      Рейтинг: +2116

      Путник 13 1 час назад

      Вот и все трансферы ..плюс Скопинцев из Ростова..

      2
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      Рейтинг: +14924

      oyabun > Путник 13 50 минут назад

      Мужайся. У нас тоже только Айртон и Гулиев. Неизвестно еще усиление это или так.. галочкой отметиться.

      1
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      Рейтинг: +783

      Etiainen 1 час назад

      вот это событие!!!

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