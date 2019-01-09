Ригони опубликовал фото в форме «Зенита» и подписал ее смайлом-сердечком. Игрок досрочно возвращается в клуб

Полузащитник «Аталанты» Эмилиано Ригони досрочно возвращается в «Зенит». Об этом ранее сообщил агент футболиста.

В социальной сети аргентинец опубликовал фото в форме сине-бело-голубых. В подписи есть смайл-сердечко.

«Аталанта» арендовала Ригони за 1 миллион евро летом 2018 года. Соглашение рассчитано на один сезон.

За досрочное расторжение арендного соглашения по инициативе российского клуба «Зенит» должен выплатить компенсацию.

В этом сезоне Ригони провел за «Аталанту» 12 матчей в Серии А, отметившись тремя голами.