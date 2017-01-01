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    Агент Ригони: «Игрок возвращается в «Зенит». Это официально»

    Футбольный агент Хуан Круз Ольер, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, подтвердил досрочное возвращение игрока из «Аталанты».

    Клуб из Бергамо арендовал аргентинца за 1 миллион евро летом 2018 года на один сезон. Петербуржцы решили прервать аренду зимой, за что также заплатят «Аталанте» 1 миллион.

    «Подтверждаю, что Ригони возвращается в «Зенит» в январе. Это официально», – сказал Ольер.

    • В этом сезоне Ригони провел за «Аталанту» 12 матчей в Серии А, отметившись тремя голами.
    • Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3253

      prezent2017 12 минут назад

      Давно пора!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -80

      Shotlandets86 14 минут назад

      Полгода поиграл в Бергамо бесплатно. Что такое 500 тыс. евро для Зенита?!)))

      0
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      Рейтинг: +816

      Бухбух 26 минут назад

      Получается Семак на него рассчитывает?

      0
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      Рейтинг: +3253

      prezent2017 > Бухбух 12 минут назад

      Он этого и не скрывал.

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