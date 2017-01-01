Агент Ригони: «Игрок возвращается в «Зенит». Это официально»

Футбольный агент Хуан Круз Ольер, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, подтвердил досрочное возвращение игрока из «Аталанты».

Клуб из Бергамо арендовал аргентинца за 1 миллион евро летом 2018 года на один сезон. Петербуржцы решили прервать аренду зимой, за что также заплатят «Аталанте» 1 миллион.

«Подтверждаю, что Ригони возвращается в «Зенит» в январе. Это официально», – сказал Ольер.