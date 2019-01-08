Marca: Игуаин согласился перейти в «Челси». Трансфер близок к завершению

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин близок к переходу в «Челси». Как утверждает Marca, сделка должна состояться в ближайшие часы.
Права на 31-летнего форварда принадлежат «Ювентусу».
Лондонский клуб выкупит второе полугодие аренды аргентинца и возьмет на себя обязательство приобрести футболиста по окончании сезона за 36 миллионов евро.
- Игуаин выступал под руководством Маурицио Сарри в «Наполи». В сезоне-2015/16 игрок забил 36 голов в чемпионате Италии.
- В нынешнем розыгрыше Серии А нападающий отметился шестью голами в 15 играх.