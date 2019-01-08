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    Marca: Игуаин согласился перейти в «Челси». Трансфер близок к завершению

    Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин близок к переходу в «Челси». Как утверждает Marca, сделка должна состояться в ближайшие часы.

    Права на 31-летнего форварда принадлежат «Ювентусу».

    Лондонский клуб выкупит второе полугодие аренды аргентинца и возьмет на себя обязательство приобрести футболиста по окончании сезона за 36 миллионов евро.

    • Игуаин выступал под руководством Маурицио Сарри в «Наполи». В сезоне-2015/16 игрок забил 36 голов в чемпионате Италии.
    • В нынешнем розыгрыше Серии А нападающий отметился шестью голами в 15 играх.

    Источник: Marca

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