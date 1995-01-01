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    «Спартак» объявил о переходе Гулиева

    «Спартак» объявил о переходе из «Ростова» полузащитника Аяза Гулиева.

    Ранее сообщалось, что трансфер обойдется москвичам в 1 миллион евро.

    • 22-летний футболист – воспитанник красно-белых. Выступал за молодежную и вторую команды «Спартака».
    • В январе 2018 года перешел в ростовский клуб на правах аренды. Летом желто-синие выкупили права на хавбека за 500 тысяч евро.
    • В текущем сезоне Гулиев провел за «Ростов» 14 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1006

      VGreen 7 минут назад

      ахаха, дал бо ящеры кб, продали за 500к, купили обратно за 1лям, но в итоге Аязка в спартаке вряд ли заиграет и будет сидеть на лавке))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14923

      oyabun 8 минут назад

      Ну, что, добро пожаловать! Очень хочется надеяться, что Аяз реально усилит команду, а не так как Ташаев.

      1
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      Рейтинг: +2321

      Спартач80 10 минут назад

      Будем надеяться что не осядет на лавке...

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