«Спартак» объявил о переходе Гулиева

ахаха, дал бо ящеры кб, продали за 500к, купили обратно за 1лям, но в итоге Аязка в спартаке вряд ли заиграет и будет сидеть на лавке))
«Спартак» объявил о переходе из «Ростова» полузащитника Аяза Гулиева.
Ранее сообщалось, что трансфер обойдется москвичам в 1 миллион евро.
- 22-летний футболист – воспитанник красно-белых. Выступал за молодежную и вторую команды «Спартака».
- В январе 2018 года перешел в ростовский клуб на правах аренды. Летом желто-синие выкупили права на хавбека за 500 тысяч евро.
- В текущем сезоне Гулиев провел за «Ростов» 14 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал три результативные передачи.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 января 2019 г.