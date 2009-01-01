Экс-девушка Роналду: «Он чертов психопат. Угрожал разрезать меня и бросить в реку. Вся его жизнь – ложь»

Бывшая девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Жасмин Леннар в своем твиттере заявила, что готова помочь Кэтрин Майорге, которая ранее рассказала, что футболист изнасиловал ее в 2009 года в Лас-Вегасе. Кроме того, Леннар сообщила об угрозах в свой адрес со стороны футболиста.

«После долгих раздумий я обращаюсь к Кэтрин Майорге и ее команде юристов, чтобы предложить свою помощь в обвинениях в изнасиловании Криштиану Роналду. Пожалуйста, свяжитесь со мной. У меня есть информация, которая, по моему мнению, будет полезна для вашего дела, и я хотела бы вам помочь.

В этой жизни нет ничего, что я ненавижу больше, чем бандитов. Людей, которые злоупотребляют своим положением и запугивают людей, которые не способны защитить себя.

Никто не имеет ни малейшего представления, что они на самом деле сделали или что бы они сделали. Если бы они знали это хотя бы наполовину, они бы испугались. Я больше не буду сидеть сложа руки и смотреть, как он врет в наглой, высокомерной, совершенно бесчувственной манере, в то время как нанимает команды пиарщиков, адвокатов и следователей, чтобы запугивать, преследовать и подавлять Кэтрин Майоргу. Я сделаю все возможное, чтобы помочь ей.

Слово «НЕТ» означает «НЕТ». Слово «СТОП» означает «СТОП». Если ты продолжаешь половой акт, когда женщина кричит, чтобы ты прекратил, ты – насильник и чудовище, и мне наплевать, как хорошо ты можешь бить в футболе или петь песни.

Некоторые из таких персонажей искренне считают себя неприкосновенными из-за своей знаменитости. То, как он вел себя с момента появления обвинений, заставило меня почувствовать себя физически больной. Надеваю костюм Супермена. Нулевая чувствительность к жертве и другим жертвам сексуального насилия. Он законно думает, что ему это сойдет с рук. Не сейчас. У меня были отношения с ним в течение десятилетия. В течение последних полутора лет мы общались почти ежедневно, и у меня есть сообщения и записи, которые будут неоценимы для Кэтрин и ее команды, чтобы показать его истинную природу и характер, насколько он болен. Я отказываюсь больше сидеть сложа руки. Это неправильно. Это заставляет меня чувствовать, что я замешана в этом. Я просто не могу. Обратись ко мне, Кэтрин, я помогу тебе.

Несмотря на все его усилия, чтобы убедить меня промолчать и поддержать его, я собираюсь поступить правильно и поделиться с людьми, чтобы вы могли составить собственное мнение. Он может пытаться подать в суд, но это отвечает общественным интересам, поэтому он с треском провалится. У каждого есть свой судный день, и твой грядет.

У меня сотни сообщений, в которых он смеется над тем, как психологически издевается над матерью своего ребенка и обращается с ней как с дерьмом. Сообщения о всех случаях, когда он изменял ей. Истории сексуальных завоеваний, которые отражают историю Майорги. В глубокой беседе он признает и делится наличием серьезных проблем с психическим здоровьем. Ложь постоянно окружает его детей и их мам. Он тиран и он лжец. Вся его жизнь – ложь. Чертов психопат.

Мне и моей семье угрожали. Мне сообщили, что на меня был создан файл, чтобы попытаться выкопать грязь, и что за мной и моим ребенком следят детективы, которых он нанял. Достаточно. Черт возьми, Криштиану, кто, как ты думаешь, ты такой?

И он делал это, пока мы были в хороших отношениях! Представьте себе. Я узнала об этом по чистой случайности. Кто-то из сотрудников его адвокатской конторы разболтал мне, что платил тысячи, чтобы за мной следили. Сказал мне, что, если я встречусь с кем-то еще или, если я уйду из дома, он меня похитит, а мое тело разрежут, положат в сумку и бросят в реку. Да, у меня есть доказательства всего, что я говорю. Он психопат.

Его проблемы с самоконтролем даже не начинают уменьшаться. Он совсем на другом уровне. У меня есть целый набор угроз, которые я получила от него просто так. Буквально тысяча способов, которыми я умру. Его характер отвратителен. Он сказал мне, что если я куда-нибудь сходить, то однажды он даст мне разрешение.

Нет, я не боюсь его, и да, я храню все его грязные секреты в течение десятилетия. Очень много. Я не могу и не буду защищать его от этих обвинений, так как считаю его виновным. Я делаю. Много-много всего в виде аудиозаписей. Это жизненная линия, в которой Кэтрин Майорга отчаянно нуждается. Это не только для нее, я делаю это для всех женщин, над которыми он издевался и обижал. Это называется карма. Он посылал мне высокомерные сообщения о том, как ему это сойдет с рук, потому что мир любит его. Я сказал ему: «Посмотрим на это».

У тебя нет идей. Это буквально всего несколько мелких деталей. Никто не поверил бы вещам, которыми я собираюсь поделиться, если бы у меня не было доказательств. Но, к счастью, потому что я умная девушка, у меня они есть изобилии.

Извините, если это вас расстраивает, но это не шутка. Это серьезный вопрос, который нужно решать юристам и властям сейчас. Истина в конце концов выйдет наружу. Запаситесь терпением», – написала Леннар.