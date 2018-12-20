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    Егоров: «На каждую ошибку судей РПЛ приходится пять классных решений»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поговорил об ошибках арбитров РПЛ. По его мнению, правильных решений рефери принимают больше.

    «Да, судьи ошибаются, но на каждую ошибку у нас приходится по пять классных решений, но об этом никто не пишет. Перед топовыми матчами некоторые журналисты заранее заготавливают некрологи на нас, ожидая скандала. Мы еще ничего не сделали, а ажиотаж присутствует.

    Когда арбитр отработал хорошо, я не призываю его хвалить в прессе, но можно хотя бы упомянуть, что он отработал без замечаний. Я стараюсь донести до людей, что наша профессия очень важна и престижна», – сказал экс-судья.

    • Егоров судил матчи РПЛ с 2011 по 2017 годы.
    • Его нефутбольная профессия – предприниматель.
    • Функционеру 46 лет.

    Источник: РФС

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    20.12.2018 22:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3212

      prezent2017 3 часа назад

      Его нефутбольная профессия – предприниматель, да и футбольная тоже.

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      Рейтинг: +43

      NuBiK007 3 часа назад

      если на 1 ошибку 5 классных решений, то это 16% брака получается. Это же каждый 6 матч испорчен судейским решением, по этой логике!

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      Рейтинг: +3212

      prezent2017 > NuBiK007 3 часа назад

      Классные решения в сторону одной команды, , ошибки в сторону другой. Все отсудил классно, но левый пен на 90-й минуте поставил куда надо (или не поставил куда не надо).

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      Рейтинг: +238

      Genz 4 часа назад

      похоже этот урод Егоров с мозгами не дружит .российский футбол такой ,что идёт игра от обороны, одна ошибка судьи решает результат матча. каждая вторая игра состоит из решающих ошибок,повлиявших на исход матча

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