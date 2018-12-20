Егоров: «На каждую ошибку судей РПЛ приходится пять классных решений»

Его нефутбольная профессия – предприниматель, да и футбольная тоже.
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поговорил об ошибках арбитров РПЛ. По его мнению, правильных решений рефери принимают больше.
«Да, судьи ошибаются, но на каждую ошибку у нас приходится по пять классных решений, но об этом никто не пишет. Перед топовыми матчами некоторые журналисты заранее заготавливают некрологи на нас, ожидая скандала. Мы еще ничего не сделали, а ажиотаж присутствует.
Когда арбитр отработал хорошо, я не призываю его хвалить в прессе, но можно хотя бы упомянуть, что он отработал без замечаний. Я стараюсь донести до людей, что наша профессия очень важна и престижна», – сказал экс-судья.
- Егоров судил матчи РПЛ с 2011 по 2017 годы.
- Его нефутбольная профессия – предприниматель.
- Функционеру 46 лет.