Главные новости утра. Моуринью недоволен руководством «МЮ», «Спартак» может купить двух игроков «Краснодара»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2018 11:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +291

      Burtaze 15 декабря 2018, 13:13

      денег маловато у спартака...вот по суду взыщет деньжат с болелы за обиженного глушакова..вот тогда и купят...и газинского..и каборе...и даже на модрича хватит....глушаков после вылета из еврокубка единственный для спартака источник дохода...его беречь и лелеять надо...вдруг на него ещё кто на поле выскочит ...да это ж клондайк...золотая жила...коси бабло влёгкую..

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