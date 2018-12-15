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    • «Зенит» заработал за групповой этап ЛЕ больше всех клубов РПЛ. «Спартак» получит 3,57 миллиона

    «Зенит» заработал за групповой этап ЛЕ больше всех клубов РПЛ. «Спартак» получит 3,57 миллиона

    После окончания группового этапа Лиги Европы стало известно, сколько денег от УЕФА получат наши клубы. Больше всех заработал «Зенит»: финишировавшие в квартете первыми сине-бело-голубые примут на счет 6,21 миллиона евро.

    На втором месте по заработку среди наших команд идет «Краснодар». Южане пробились в плей-офф и получат 5,9 миллиона евро.

    «Спартак» в своей группе оказался последним. Его доход от УЕФА составил 3,57 миллиона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2018 08:35
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 16:22

      Есть предложение отдать все вырученные деньги самому бедному клубу РПЛ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 декабря 2018, 15:55

      В плей-оф ЛЕ можно ещё заработать !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 декабря 2018, 15:54

      Как там русские говорят: "Как потопаешь, так и полопаешь". Не xера пешеходам платить за скороходство.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 15 декабря 2018, 13:04

      а локо?

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo > Urry 17 декабря 2018, 17:54

      Локо только за участие в группе Лиги Чемпионов дали около 15 или 17 млн Евро. Также за одну победу в группе 2,7 млн Евро:) Но ЦСКА все равно больше денег сделал. У него только от продажи билетов на арендованном стадионе удалось сделать около 8 - 10 млн евро:)

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 декабря 2018, 11:01

      Посмотрим кто в итоге больше заработает

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 15 декабря 2018, 10:54

      Нормально.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 декабря 2018, 10:21

      Как раз на зарплату Аршавину )

      3
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 15 декабря 2018, 09:07

      если бы это были Анжи а для Зенита этого хватит только на зарплату одного Дзюбы который забил 5 голов супер нап.нац.гордость России! только вот из за этих 6 лямов Зенит как обычно за последние три года опять просёрет ЧР

      4
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      Рейтинг: +30

      Украина для Геев > Garrincha58 15 декабря 2018, 10:56

      чувак какого дзюбы у них сейчас маркизио самый высокоплачиваемый 5 млн евро его оклад

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 15 декабря 2018, 09:06

      Немного, но вполне хватит на выходное пособие дениске или на продление его же на пару лет (нужное подчеркнуть).

      2
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 15 декабря 2018, 08:51

      Зимой пригодится, в ТО.

      2
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