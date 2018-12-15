«Зенит» заработал за групповой этап ЛЕ больше всех клубов РПЛ. «Спартак» получит 3,57 миллиона

После окончания группового этапа Лиги Европы стало известно, сколько денег от УЕФА получат наши клубы. Больше всех заработал «Зенит»: финишировавшие в квартете первыми сине-бело-голубые примут на счет 6,21 миллиона евро.

На втором месте по заработку среди наших команд идет «Краснодар». Южане пробились в плей-офф и получат 5,9 миллиона евро.

«Спартак» в своей группе оказался последним. Его доход от УЕФА составил 3,57 миллиона.