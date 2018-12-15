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    • Моуринью недоволен пассивностью руководства «Манчестер Юнайтед»

    Моуринью недоволен пассивностью руководства «Манчестер Юнайтед»

    Источник, близкий к главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, рассказал о недовольстве португальца в адрес владельцев клуба. По мнению специалиста, они проявляют мало внимания к команде.

    «Никто из руководства не посетил матч в Валенсии. Все ближе трансферный рынок, но тренер не видит, что работа ведется. Такой способ управления клубом Жозе не считает хорошим», – цитирует источник A Bola со ссылкой на Daily Telegraph.

    Ранее Моуринью сказал, что никто не заботится о «Юнайтед» больше, чем он.

    Источник: A Bola

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    15.12.2018 06:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 15:56

      Когда нет игры ,будут всегда найдены причины ,пусть и не совсем важные.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 15 декабря 2018, 11:47

      Моуриньо хочет титулов, а руководители денег.
      Деньги капают хорошие, вот они сильно и не шевелятся.
      Зачем им беспокоиться об амбициях самовлюбленного тренера.

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 декабря 2018, 10:47

      Радоваться ему надо , если бы небыли так пассивны он давно бы не работал в МЮ!

      2
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      Рейтинг: +55714

      MaxRnD 15 декабря 2018, 07:43

      Если бы МЮ руководил Галицкий, то он бы тебя уже четвертовал, так что радуйся ! ))

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 15 декабря 2018, 08:06

      Галицкий таких не пригласит, они его разорят зарплатами и неустойками. Пусть Маур "щиплет" АПЛ там бабла, как капусты в огороде у козла... )))

      2
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