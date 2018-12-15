Моуринью недоволен пассивностью руководства «Манчестер Юнайтед»

Источник, близкий к главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, рассказал о недовольстве португальца в адрес владельцев клуба. По мнению специалиста, они проявляют мало внимания к команде.

«Никто из руководства не посетил матч в Валенсии. Все ближе трансферный рынок, но тренер не видит, что работа ведется. Такой способ управления клубом Жозе не считает хорошим», – цитирует источник A Bola со ссылкой на Daily Telegraph.

Ранее Моуринью сказал, что никто не заботится о «Юнайтед» больше, чем он.