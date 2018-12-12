Моуринью: «Никто не заботится о «Манчестер Юнайтед» больше, чем я»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что проявляет наибольшую заботу о клубе.

Португалец возглавил «МЮ» летом 2016 года и выиграл с ним серебряные медали АПЛ, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

«Иногда во всем мире существует мнение, что болельщики заботятся о клубе больше, чем профессионалы. И это совершенно неправильно, абсолютно. Никто в «Манчестер Юнайтед» или из тех, кто связан с «МЮ», не заботится о клубе больше, чем я.

Мы, профессионалы, чувствуем все. Каждый день, каждую секунду», – сказал Моуринью.