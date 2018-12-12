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    • Моуринью: «Никто не заботится о «Манчестер Юнайтед» больше, чем я»

    Моуринью: «Никто не заботится о «Манчестер Юнайтед» больше, чем я»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что проявляет наибольшую заботу о клубе.

    Португалец возглавил «МЮ» летом 2016 года и выиграл с ним серебряные медали АПЛ, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

    «Иногда во всем мире существует мнение, что болельщики заботятся о клубе больше, чем профессионалы. И это совершенно неправильно, абсолютно. Никто в «Манчестер Юнайтед» или из тех, кто связан с «МЮ», не заботится о клубе больше, чем я.

    Мы, профессионалы, чувствуем все. Каждый день, каждую секунду», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal

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    12.12.2018 18:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 12 декабря 2018, 19:02

      Не могу сказать,что Моуриньё- для МЮ-маминьё,но то что папиньё это точно!!!

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