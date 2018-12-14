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    • Фанат «Спартака»: «Иск ко мне на 1,5 миллиона – это некрасиво со стороны клуба»

    Фанат «Спартака»: «Иск ко мне на 1,5 миллиона – это некрасиво со стороны клуба»

    Ранее «Бомбардир» писал, что «Спартак» подал иск в суд на собственного фаната. Сам Мирослав Голунов дал комментарий по этой ситуации. Он полагает: клуб поступает некрасиво.

    «Мне позвонил представитель «Спартака» и сказал, что клуб подал иск в размере 20 тысяч евро. Теперь мне должно прийти исковое заявление и повестка в суд. Считаю, что клуб некрасиво поступает в этой ситуации.

    УЕФА наложил на «Спартак» штраф на 28 тысяч евро в матче с «Рапидом». 8 тысяч наложили за то, что болельщики преграждали проход на лестничных площадках, и 20 тысяч евро за то, что болельщик выбежал на поле. Этот штраф за мной.

    Противно, ведь когда Pussy Riot на ЧМ выбежали на поле, им дали 15 суток и запретили три года запрещать различные мероприятия. Они оскорбили полицию, там был состав преступления. В моей ситуации, получается, дают десять дней ареста и пять лет запрета на посещение официальных мероприятий в Москве. Еще и штраф в таком размере дают.

    Еще хотелось бы сказать, что «Спартак» — чемпион. Надеюсь, в межсезонье команда соберется», – цитирует Голунова Sport24.

    Болельщик во время матча выбежал на поле и применил физическое воздействие к Денису Глушакову.

    Источник: Sport24

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    14.12.2018 23:38
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак 16 декабря 2018, 10:13

      Так тебе и надо Оленёнок без мозгов!Хочешь чего то сказать-лови игрока за пределами стадиона, а вылетать чтобы испортить настроение команде и сбить игру- это показуха-заказуха и действие против команды, олух!!!!

      1
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      Рейтинг: +29416

      JTherry 15 декабря 2018, 18:13

      "его пример - другим наука"... может, такой поворот событий, наконец, хоть как-то воздействует на таких вот фанатов устраивать пробежки по футбольному полю, и не дело валить на клуб, если сам с головой не дружишь...

      4
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 15 декабря 2018, 17:58

      Не красиво и не хорошо это вот такие забеги и подставление клуба на штрафы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +799

      амани 15 декабря 2018, 14:30

      фанат , на самом деле дебил, хотел прославится, держи карман.....

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > амани 15 декабря 2018, 15:34

      так вот она слава, плати и радуйся. Интересно Кафельников поможет или как

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 15 декабря 2018, 12:10

      Пробежка за 20 000 евро! Круто!
      "Эй, ты туда не ходи, снег башка попадет"
      Попал ты, мужик. Нефиг выёживаться было.

      2
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 15 декабря 2018, 12:04

      Дебил, в следующий раз головой будешь думать, что можно делать, а что нельзя! При чём тут Пусси райт, за свои поступки отвечай.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 15 декабря 2018, 10:13

      Спартачи все такие:результата от клуба требуют,а материально помочь не желают!

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 15 декабря 2018, 09:50

      Зато ты поступил очень красиво, опустив клуб на "бабки". Так, что-ли?!

      11
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      Рейтинг: +58

      Tseha 15 декабря 2018, 08:38

      Думать надо было раньше. Нехер бегать и ещё указывать кого ставить и кого продавать

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 15 декабря 2018, 07:54

      Думать надо было, прежде!!

      7
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