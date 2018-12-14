Фанат «Спартака»: «Иск ко мне на 1,5 миллиона – это некрасиво со стороны клуба»

Ранее «Бомбардир» писал, что «Спартак» подал иск в суд на собственного фаната. Сам Мирослав Голунов дал комментарий по этой ситуации. Он полагает: клуб поступает некрасиво.

«Мне позвонил представитель «Спартака» и сказал, что клуб подал иск в размере 20 тысяч евро. Теперь мне должно прийти исковое заявление и повестка в суд. Считаю, что клуб некрасиво поступает в этой ситуации.

УЕФА наложил на «Спартак» штраф на 28 тысяч евро в матче с «Рапидом». 8 тысяч наложили за то, что болельщики преграждали проход на лестничных площадках, и 20 тысяч евро за то, что болельщик выбежал на поле. Этот штраф за мной.

Противно, ведь когда Pussy Riot на ЧМ выбежали на поле, им дали 15 суток и запретили три года запрещать различные мероприятия. Они оскорбили полицию, там был состав преступления. В моей ситуации, получается, дают десять дней ареста и пять лет запрета на посещение официальных мероприятий в Москве. Еще и штраф в таком размере дают.

Еще хотелось бы сказать, что «Спартак» — чемпион. Надеюсь, в межсезонье команда соберется», – цитирует Голунова Sport24.

Болельщик во время матча выбежал на поле и применил физическое воздействие к Денису Глушакову.