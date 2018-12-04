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    • Аджоев – о победе над «Зенитом»: «Приятно выиграть у одного из сильнейших клубов России»

    Аджоев – о победе над «Зенитом»: «Приятно выиграть у одного из сильнейших клубов России»

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в матче 16-го тура чемпионата России. Туляки обыграли на своем поле лидера РПЛ со счетом 4:2.

    «Прежде всего, хочу поздравить всех, кто причастен к этой победе, кто переживает за тульский «Арсенал» и поддерживает нас. Благодарен футболистам, которые выложились без остатка. Огромное спасибо болельщикам, которые в такую морозную погоду пришли на трибуны.

    Вообще, символично, что заключительная домашняя игра в уходящем году получилась именно такой: эмоциональной, драматичной, при горячей поддержке со стороны зрителей. Тем приятнее именно в таком стиле, в такой атмосфере выиграть у одного из сильнейших российских клубов.

    На матче присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Его внимание и поддержку, которую он оказывает «Арсеналу», невозможно переоценить. Для нас эта победа очень важна в психологическом и эмоциональном плане», — сказал Аджоев.

    Источник: «Чемпионат»

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    04.12.2018 10:21
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