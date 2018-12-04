Аджоев – о победе над «Зенитом»: «Приятно выиграть у одного из сильнейших клубов России»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в матче 16-го тура чемпионата России. Туляки обыграли на своем поле лидера РПЛ со счетом 4:2.

«Прежде всего, хочу поздравить всех, кто причастен к этой победе, кто переживает за тульский «Арсенал» и поддерживает нас. Благодарен футболистам, которые выложились без остатка. Огромное спасибо болельщикам, которые в такую морозную погоду пришли на трибуны.

Вообще, символично, что заключительная домашняя игра в уходящем году получилась именно такой: эмоциональной, драматичной, при горячей поддержке со стороны зрителей. Тем приятнее именно в таком стиле, в такой атмосфере выиграть у одного из сильнейших российских клубов.

На матче присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Его внимание и поддержку, которую он оказывает «Арсеналу», невозможно переоценить. Для нас эта победа очень важна в психологическом и эмоциональном плане», — сказал Аджоев.