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    Главные новости дня. «Зенит» критикует цены на российских игроков, руководить АПЛ будет женщина

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2018 21:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +107

      Israfel 14 ноября 2018, 12:48

      Не фиг было изначально платить столько....тунеядцы...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 14 ноября 2018, 05:11

      Сам и поднял цены.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4906

      алдан2014 14 ноября 2018, 03:33

      Не Зенитушка ли скупал всех кого мог купить в России?

      0
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      Рейтинг: +987

      Mirak92 13 ноября 2018, 22:51

      Зенит кретикует??а то ,что бабки в нулевых такие выкидывает,ничиго ,да?))

      -1
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z > Mirak92 14 ноября 2018, 02:31

      Будь добр подробнее пожалуйста. Ты что нашёл что он выкинул?

      0
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