Главные новости дня. «Зенит» критикует цены на российских игроков, руководить АПЛ будет женщина

Не фиг было изначально платить столько....тунеядцы...
«Зенит» недоволен высокими ценами на российских футболистов.
Два московских топ-клуба заинтересованы в Чернове.
Вместо Петрова в сборную России вызван Игнатьев.
Черевченко возглавил тульский «Арсенал».
«Краснодар» скандалит с женой Мамаева.
Гершкович раскритиковал тренерский штаб Кононова.
Халк желает вернуться в Бразилию.
УЕФА намерен пересмотреть дела по ФФП из-за публикаций Football Leaks.
Моуринью будет уволен из «МЮ», если клуб не попадет в топ-4.
Со следующего года АПЛ возглавит женщина, которая управляет каналом Animal Planet.