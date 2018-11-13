Главные новости дня. «Зенит» критикует цены на российских игроков, руководить АПЛ будет женщина

«Зенит» недоволен высокими ценами на российских футболистов.

Два московских топ-клуба заинтересованы в Чернове.

Вместо Петрова в сборную России вызван Игнатьев.

Черевченко возглавил тульский «Арсенал».

«Краснодар» скандалит с женой Мамаева.

Гершкович раскритиковал тренерский штаб Кононова.

Халк желает вернуться в Бразилию.

УЕФА намерен пересмотреть дела по ФФП из-за публикаций Football Leaks.

Моуринью будет уволен из «МЮ», если клуб не попадет в топ-4.

Со следующего года АПЛ возглавит женщина, которая управляет каналом Animal Planet.