Игнатьев заменил Петрова в сборной России

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев вызван в сборную России вместо Сергея Петрова из «Краснодара». Последний не сможет продолжить дальнейшее участие в сборе национальной команды из-за мышечного повреждения.

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов, покинувший вчера тренировку сборной после ее начала, вернулся к занятиям в общей группе.

Россияне 15 ноября встретятся в товарищеском матче с Германией, а 20 числа проведут матч против Швеции в Лиге наций.