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    Игнатьев заменил Петрова в сборной России

    Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев вызван в сборную России вместо Сергея Петрова из «Краснодара». Последний не сможет продолжить дальнейшее участие в сборе национальной команды из-за мышечного повреждения.

    Защитник «Рубина» Федор Кудряшов, покинувший вчера тренировку сборной после ее начала, вернулся к занятиям в общей группе.

    Россияне 15 ноября встретятся в товарищеском матче с Германией, а 20 числа проведут матч против Швеции в Лиге наций.

    Источник: Sport24

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    13.11.2018 13:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1126

      richi 13 ноября 2018, 15:51

      Уж Смольников косячит , не вызвали. А В.Игнатьев вообще мертвый.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 13 ноября 2018, 14:52

      Надо будет погледеть

      0
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      Рейтинг: +3776

      Черкизовский Кот 13 ноября 2018, 14:26

      Петров вызван вместо Фернандеса.
      Игнатьев вызван вместо Петрова.
      Травматичный фланг обороны.

      -1
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 13 ноября 2018, 14:07

      Такой же косяпор, как и Смольников

      0
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