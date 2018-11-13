«Манчестер Юнайтед» уволит Моуринью, если команда финиширует вне топ-4 по итогам сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может покинуть свой пост по окончании текущего сезона.

По информации The Sun, руководство манкунианцев отправит португальца в отставку, если команда финиширует за пределами первой четверки по итогам этого чемпионата Англии.

Если «МЮ» не попадет в Лигу чемпионов, Моуринью может сменить Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма».

После 12-ти туров «Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от четвертой строчки на семь очков.