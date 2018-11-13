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    «Манчестер Юнайтед» уволит Моуринью, если команда финиширует вне топ-4 по итогам сезона

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может покинуть свой пост по окончании текущего сезона.

    По информации The Sun, руководство манкунианцев отправит португальца в отставку, если команда финиширует за пределами первой четверки по итогам этого чемпионата Англии.

    Если «МЮ» не попадет в Лигу чемпионов, Моуринью может сменить Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма».

    После 12-ти туров «Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от четвертой строчки на семь очков.

    Источник: The Sun

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    13.11.2018 16:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 14 ноября 2018, 01:09

      А зачем так долго ждать???На этот сезон походу уже забили...

      0
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 13 ноября 2018, 22:48

      Ну,что же капец Мауру подкрался уж совсем откровенно и заметно...

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 ноября 2018, 20:22

      Боятся увольнять Моура, из-за того, что все хорошо помнят Мойеса и Ван Гала. Как бы типа хуже не стало с новым тренером. Не думаю, что станет, если подобрать достойного кандидата. Если кандидатура Мойеса понятна, его САФ посоветовал, то ван Гала и Моура с какого перепугу решили позвать - не понятно.
      Надо назначать либо вундеркиндов, там хоть риск оправдан, либо бороться за лучших тренеров мира.

      2
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 > Cules2013 14 ноября 2018, 01:11

      Сейчас дождутся,что Зидана и Конте перехватят...И усе.Опять придется кого попало брать.

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 19:03

      Как все просто ,уже Покеттино наметили на замену.

      4
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 13 ноября 2018, 18:24

      Об этом не переживайте к этому все идет. Я говорил выгонять с потрахами и Зидана звать еще и плюсе остенетесь и великим тренером деньги остались бы на трансферы.

      0
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      Рейтинг: +142

      orzy 13 ноября 2018, 18:22

      Не верим. Если это правда то Слава Богу

      1
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      Рейтинг: +1

      gfhdhfdg 13 ноября 2018, 17:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мужики, как ваши ставки? Не очень?
      Я сайт нашел, king-ball.ru работают с 2013 года за прошлые две недели с БК вывел две котлеты купюрами по 5к. Советую всем кто ищет в сети нормальных капперов. Знаете сколько я раз обжегся в поисках адекватных прогнозистов...? Этих советую! Если бы мне их кто то посоветовал как я вам, хотя бы годик назад. Сейчас бы уже на майбахе ездил. Всем Добра и горы денег!

      -4
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 13 ноября 2018, 17:47

      Я не удивлюсь , если и в топ 6 не попадут, а пропустят вперёд ещё и кого-нибудь из середняков...

      3
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      Рейтинг: +1137

      Alex Flash 13 ноября 2018, 17:21

      К этому все и идёт. Накупили,все что просил и голяк!

      1
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 13 ноября 2018, 17:17

      xD)

      1
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