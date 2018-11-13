«Манчестер Юнайтед» уволит Моуринью, если команда финиширует вне топ-4 по итогам сезона

А зачем так долго ждать???На этот сезон походу уже забили...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может покинуть свой пост по окончании текущего сезона.
По информации The Sun, руководство манкунианцев отправит португальца в отставку, если команда финиширует за пределами первой четверки по итогам этого чемпионата Англии.
Если «МЮ» не попадет в Лигу чемпионов, Моуринью может сменить Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма».
После 12-ти туров «Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от четвертой строчки на семь очков.