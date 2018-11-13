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    «Краснодар» отказался отдать жене Мамаева «Мерседес» футболиста

    «Краснодар» отказался отдать жене полузащитника команды Павла Мамаева Алане Мамаевой автомобиль футболиста. Сегодня девушка попыталась забрать с клубной базы Mercedes AMG G63, принадлежащий ее мужу, но ключи ей не отдали.

    «Сам автомобиль оформлен на Пашу, стало быть принадлежит нашей семье. Когда я узнала, что машина стоит на базе, решила перегнать ее к нам во двор у дома.

    По какой причине ее удерживают, непонятно. Якобы мы разводимся [незадолго до скандала Алана в инстаграме намекнула на возможный развод], потому машину они не хотели отдавать.

    В телефонном разговоре объяснила ситуацию, и пояснила, что никакого развода нет. У меня есть подтверждающие это документы.

    Этого показалось недостаточно. Они заявили, что не могут вернуть без разрешения самого владельца. Тогда Паша из СИЗО написал письмо о том, что разрешает отдать автомобиль мне. Заявление это он передал через адвоката, но даже получив письмо, представители клуба не изменили решения», – цитирует Мамаеву «Комсомольская правда».

    В свою очередь, адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов подчеркнул, что «Краснодар» удерживает авто на незаконных основаниях.

    «Действия сотрудника клуба, который не хочет отдавать автомобиль, можно классифицировать по статье 330 УК РФ «Самоуправство». Отказывать возвращать авто Павлу, равно как и его супруге Алане, в клубе не имеют право. Тем более, что просьба вернуть машину исходила от самого владельца», – сказал Бушманов.

    Адвокат предложил Алане Мамаевой обратиться за помощью в правоохранительные органы, на что девушка ответила, что сегодня попытается решить этот вопрос мирным путем.

    Сам Мамаев в настоящее время находится в СИЗО «Бутырка», где пробудет минимум до 8 декабря. Его обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Комсомольская правда»

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    13.11.2018 17:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 14 ноября 2018, 04:51

      бредятину пишут всякую

      0
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 13 ноября 2018, 22:37

      Уже делят имущество

      0
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    • ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 13 ноября 2018, 22:15

      Какие-то кривоногие российские футболисты на Мерседесах ездиют, а зато врачи и инженеры на хёндай акцентах)

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 ноября 2018, 22:15

      Автомобиль видимо в виде штрафа за порчу имиджа клуба, так и останется там.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 13 ноября 2018, 20:19

      Хоть комедийный сериал снимай....
      Был такой засранец в недавней историй России , звали его ,,Паша-Мерседес,,
      ...уево кончил...
      А щас ,ржу не могу, нарисовывается исчо ,по аналогии с первым , Паша-Мерседес №2))) .....чем не сюжет для комедии ,мемов ....
      Истеричка жена ,муж зэк,рушится идеальная российская семья,где тепло,сытно ,уютно - а низы бунтують ,проявляють недовольство.....
      Короче - фильму быть! Режиссеры ! Внимание - на старт!

      -1
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      Рейтинг: +412

      Eds 13 ноября 2018, 20:09

      Моральная неустойка в пользу Краснодара....

      0
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      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский 13 ноября 2018, 19:25

      во всей этой истории по моему клуб с самого начала повел себя некрасиво. а с машиной идите в полицию а не пиартесь

      -2
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      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 13 ноября 2018, 19:21

      Интересно было бы услышать комментарии Краснодара по этому поводу

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 13 ноября 2018, 18:36

      Пока Паша сидеть будет, "мерс" развалится. А жёнушке он понадобился для привлечения женихов(с Пашей же - развод), денежки же пока есть, но они быстро исчезнут в карманах адвокатов и ушлых сокамерников, которые не преминут Пашу немного "пощипать".

      -1
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      Рейтинг: +10

      Anu.b1s 13 ноября 2018, 18:26

      Ну нереальная дура, да и адвокат такой же

      -1
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