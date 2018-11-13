«Краснодар» отказался отдать жене Мамаева «Мерседес» футболиста

«Краснодар» отказался отдать жене полузащитника команды Павла Мамаева Алане Мамаевой автомобиль футболиста. Сегодня девушка попыталась забрать с клубной базы Mercedes AMG G63, принадлежащий ее мужу, но ключи ей не отдали.

«Сам автомобиль оформлен на Пашу, стало быть принадлежит нашей семье. Когда я узнала, что машина стоит на базе, решила перегнать ее к нам во двор у дома.

По какой причине ее удерживают, непонятно. Якобы мы разводимся [незадолго до скандала Алана в инстаграме намекнула на возможный развод], потому машину они не хотели отдавать.

В телефонном разговоре объяснила ситуацию, и пояснила, что никакого развода нет. У меня есть подтверждающие это документы.

Этого показалось недостаточно. Они заявили, что не могут вернуть без разрешения самого владельца. Тогда Паша из СИЗО написал письмо о том, что разрешает отдать автомобиль мне. Заявление это он передал через адвоката, но даже получив письмо, представители клуба не изменили решения», – цитирует Мамаеву «Комсомольская правда».

В свою очередь, адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов подчеркнул, что «Краснодар» удерживает авто на незаконных основаниях.

«Действия сотрудника клуба, который не хочет отдавать автомобиль, можно классифицировать по статье 330 УК РФ «Самоуправство». Отказывать возвращать авто Павлу, равно как и его супруге Алане, в клубе не имеют право. Тем более, что просьба вернуть машину исходила от самого владельца», – сказал Бушманов.

Адвокат предложил Алане Мамаевой обратиться за помощью в правоохранительные органы, на что девушка ответила, что сегодня попытается решить этот вопрос мирным путем.

Сам Мамаев в настоящее время находится в СИЗО «Бутырка», где пробудет минимум до 8 декабря. Его обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».