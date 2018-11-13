УЕФА пересмотрит дела по ФФП после публикаций Football Leaks

Пресс-служба УЕФА опубликовала заявление относительно финансового фэйр-плей (ФФП) на фоне публикаций Football Leaks о возможных нарушениях данных правил со стороны «ПСЖ», «Манчестер Сити» и других топ-клубов Европы.

«Введение финансового фэйр-плей пошло на пользу финансовой ситуации в европейском футболе. Еще семь лет назад совокупный долг европейских клубов составлял 1,7 миллиарда евро. В прошлом году суммарная прибыль составила 600 миллионов. Для европейского футбола это является несомненным успехом.

Клубы, желающие участвовать в еврокубках, согласны неукоснительно следовать установленным правилам ФФП. Сотрудничество с клубами основано на предоставлении полной и подлинной информации о финансах. УЕФА вправе проверять получаемые сведения.

Каждый год УЕФА оценивает безубыточность и соответствие клубов требованиям ФФП за период последних трех лет. Когда появляется новая информация на эту тему, УЕФА будет использовать ее для пересмотра данных и потребует со стороны соответствующих клубов объяснений, уточнений или опровержений.

В том случае, если появившаяся информация укажет на то, что выводы по предыдущим делам были вынесены неверно, то они могут быть пересмотрены в индивидуальном порядке.

Все это касается любого из клубов, обращающихся в УЕФА за лицензией и участвующих в еврокубках», – говорится в заявлении УЕФА.

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Конфликт топ-клубов и ФИФА, а также появление нового турнира, о котором писал Football Leaks, мы обсудили в новом выпуске подкаста. Послушайте:

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