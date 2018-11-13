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    УЕФА пересмотрит дела по ФФП после публикаций Football Leaks

    Пресс-служба УЕФА опубликовала заявление относительно финансового фэйр-плей (ФФП) на фоне публикаций Football Leaks о возможных нарушениях данных правил со стороны «ПСЖ», «Манчестер Сити» и других топ-клубов Европы.

    «Введение финансового фэйр-плей пошло на пользу финансовой ситуации в европейском футболе. Еще семь лет назад совокупный долг европейских клубов составлял 1,7 миллиарда евро. В прошлом году суммарная прибыль составила 600 миллионов. Для европейского футбола это является несомненным успехом.

    Клубы, желающие участвовать в еврокубках, согласны неукоснительно следовать установленным правилам ФФП. Сотрудничество с клубами основано на предоставлении полной и подлинной информации о финансах. УЕФА вправе проверять получаемые сведения.

    Каждый год УЕФА оценивает безубыточность и соответствие клубов требованиям ФФП за период последних трех лет. Когда появляется новая информация на эту тему, УЕФА будет использовать ее для пересмотра данных и потребует со стороны соответствующих клубов объяснений, уточнений или опровержений.

    В том случае, если появившаяся информация укажет на то, что выводы по предыдущим делам были вынесены неверно, то они могут быть пересмотрены в индивидуальном порядке.

    Все это касается любого из клубов, обращающихся в УЕФА за лицензией и участвующих в еврокубках», – говорится в заявлении УЕФА.

    Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг

    Конфликт топ-клубов и ФИФА, а также появление нового турнира, о котором писал Football Leaks, мы обсудили в новом выпуске подкаста. Послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: УЕФА

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    13.11.2018 08:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 13 ноября 2018, 12:42

      Ну ясное дело ... Скорее всего УЕФА начнет давить на Манчестер Сити , ПСЖ и Милан ... Так как те собираются быть частью новой Супер Лиги и с большой вероятностью - штрафы этих клубов и полное исключение из еврокубков , хотя Милан может и побоится так в открытую воевать с УЕФА , все же Милан там самое слабое звено ..

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > К.Серж.А 13 ноября 2018, 18:49

      Как раз наоборот, УЕФА сейчас трогать их не с руки, зачем подталкивать их пойти в эту лигу? Там им пох будет на ФФп и УЕФА вместе взятых...

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > ufos73 14 ноября 2018, 14:01

      Ну в ноябре по инфе Football Leaks клубы уже попишут договоры ... Так что тут подталкивать , уже поздно подталкивать , если только еще есть время пойти навстречу в некоторых вопросах , но на радикальные меры УЕФА так сразу не пойдет ... А как договоры будут подписаны , команды еще три года будут играть под эгидой УЕФА , думаешь им не будут мстить ?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > К.Серж.А 14 ноября 2018, 19:24

      Нет. Если бы действительно хотели, то давно это сделали... Расследование наоборот показывает, что УЕФА всеми правдами и не правдами прикрывает *опу богатеньких клубов...

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      К.Серж.А > ufos73 14 ноября 2018, 19:43

      Эммм ну новости про создание лиги появилось недавно , и только с этого момента , это решение становится актуальным .. А до этого да - десяток лямов в карман - и все довольны , но когда есть угроза потерять миллиарды ... Ставки тут куда круче становятся ....

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > К.Серж.А 14 ноября 2018, 19:54

      Клубы то же не глупые, они понимают, что эта лига долго не просуществует, сильнейшие игроки не станут отказываться от сборных, там будут играть разве что старперы, как в Саудовской Аравии. А лига нужна для того, что бы надавить на УЕФА и выбить себе уступки. ИМХО образование этой лиги не очень то вероятно, может на год два, но вряд ли больше 5... Если конечно УЕФА не согласится брать игроков из лиги в сборные

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > ufos73 14 ноября 2018, 20:28

      Ой сейчас так все мечтают играть в сборных , что аж травмы себе выдумывают , появится лига , УЕФА еще сама лично уламывать будет футболистов на чемп поехать , да график подстраивать будет ... и будет как в хоккее - там тоже далеко не все топы играют на ЧМ .... И никто не сожалеет , получают зарплату зато в разы больше от НХЛ ... Так и тут - с появлением Суперлиги - зарплаты вырастут , и игрокам будет не до ЧМ ... Я не спорю , что может УЕФА пойдет на уступки , и все будет как надо , но не факт ... Ту же Лигу Наций сейчас никто не отменит , да и изменения в ЛЧ , Лиге Европы надо вносить слишком серьезные , что бы так сразу через год два все сделать , тот же фэйр-плэй до сих пор не рабочий ... Топ клубы вот именно , что не дураки , и понимают , сколько УЕФА ложит себе в карман , как вырастут их доходы в Супер Лиге , как они смогут подогнать правила , что бы обезопасить свой бизнес , от команд вроде ПСЖ или Сити , постоянное появление которых - вредит , как они сократят за счет этого игры сборных для своих игроков ....

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 ноября 2018, 10:37

      Бла бла бла... Эта прибыль как у бомжей на 2/3 состоит из вложений хозяев (спонсоров), которые привыкают нормы ФФП, но УЕФА на это просто закрывает глаза. Опять перепишут отчетность, и вся проверка

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