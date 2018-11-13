Защитник «Зенита» Чернов интересен двум московским топ-клубам

Защитника «Зенита» Евгений Чернов может продолжить карьеру в одном из российских топ-клубов. Об этом сообщил агент 26-летнего футболиста Александр Маньяков.

«Мы ведем переговоры с «Зенитом» по продлению контракта Евгения Чернова. Сейчас им интересуются три топ-клуба, в том числе два московских», – сказал Маньяков.

В текущем сезоне Чернов провел за петербуржцев шесть матчей в РПЛ и Кубке России и отметился одной голевой передачей. Его контракт с «Зенитом» истекает в декабре 2018 года.