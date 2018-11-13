Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Защитник «Зенита» Чернов интересен двум московским топ-клубам

    Защитника «Зенита» Евгений Чернов может продолжить карьеру в одном из российских топ-клубов. Об этом сообщил агент 26-летнего футболиста Александр Маньяков.

    «Мы ведем переговоры с «Зенитом» по продлению контракта Евгения Чернова. Сейчас им интересуются три топ-клуба, в том числе два московских», – сказал Маньяков.

    В текущем сезоне Чернов провел за петербуржцев шесть матчей в РПЛ и Кубке России и отметился одной голевой передачей. Его контракт с «Зенитом» истекает в декабре 2018 года.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2018 14:09
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 ноября 2018, 21:10

      Перед окном как обычно -- понеслось говно по кочкам !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 13 ноября 2018, 20:39

      В Москве есть ТОП клубы?!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7031

      mamba9090909 13 ноября 2018, 20:04

      А нельзя по подробней, три ТОП клуба РПЛ, это что такое?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 18:09

      Зениту надо подсуетиться - уведут.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21192

      derrik2000 13 ноября 2018, 16:17

      Вообще как-то смешно звучит - "российский ТОП-клуб". ))))))))))))))))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов 13 ноября 2018, 16:00

      Тока в великий клупп !

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 13 ноября 2018, 15:57

      Наверное Динамо... Пить дать Динамо, не иначе

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 13 ноября 2018, 15:37

      есть потенциал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4984

      neveldomha 13 ноября 2018, 15:36

      Так как Монако в следующем году летит мимо всех еврокубков, то скорее всего в январе начнется распродажа. Стоит Зениту кого нибудь прикупить. Ну скажем Барреку, . С точки зрения логики итальянец должен сменить итальянца. а Чернов пущай во вторую смену выходит. Можно и Фалькао цепануть по вполне вменяемой цене. Пускай Дриусси репу почешет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 13 ноября 2018, 15:36

      Ну да, ну да. Стоило только выйти 3-4 матча в основном составе,как тут же появился не в рот влюбленный агент, что им интересуются ТОП клубы. А чё не Боруссия сразу или Юве? Ох уж эти агенты перед продлением контракта, за свои 5 серебрянников удавятся

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 