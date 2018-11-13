Гершкович: «Штаб Кононова – это безобразие. Там четыре иностранца, считаю это нонсенсом»

Руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Функционер недоволен штабом специалиста.

«Тренерский штаб Кононова – это безобразие, ведь там четыре из пяти помощников – иностранцы. «Спартаку» разве не нужно думать о своeм поколении тренеров, которые могли бы работать в штабе Кононова и набираться опыта?

Это же очень важный момент. Один иностранный помощник – можно, но четыре-пять — это нонсенс», – полагает Гершкович.

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