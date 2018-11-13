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    Гершкович: «Штаб Кононова – это безобразие. Там четыре иностранца, считаю это нонсенсом»

    Руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Функционер недоволен штабом специалиста.

    «Тренерский штаб Кононова – это безобразие, ведь там четыре из пяти помощников – иностранцы. «Спартаку» разве не нужно думать о своeм поколении тренеров, которые могли бы работать в штабе Кононова и набираться опыта?

    Это же очень важный момент. Один иностранный помощник – можно, но четыре-пять — это нонсенс», – полагает Гершкович.

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    Источник: Чемпионат.com

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    13.11.2018 19:07
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 14 ноября 2018, 10:13

      покажу под этим постом четче свою логику. и стремление к справедливости )
      Вот в этом случае - я не на стороне Гершковича. Это клуб. Хотят - пусть делают.
      При этом я противник натурализации игроков для сборной. Это разные вопросы.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 14 ноября 2018, 06:17

      все никак не утихнут

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      Рейтинг: +36

      Suicide 14 ноября 2018, 02:24

      Безобразие конечно, четыре иностранца в тренерском штабе - это даже меньше чем иностранцев в составе сборной России)))

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      Рейтинг: +169

      Волховский 14 ноября 2018, 00:48

      Хватит брюзжать и сеять шовинизм. Главное в человеке профессионализм, а не национальность.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 ноября 2018, 00:23

      Интересно, а что полезного на своей должности сделал сам Гершкович ?

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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 13 ноября 2018, 23:41

      э..слышь.что такое в переводе -нонсенс..чисто поржать.что б все поняли.где же другие термины у нас.забываем русский язык однако.....

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      Рейтинг: +3120

      erma 13 ноября 2018, 22:57

      Кононов доказал свои состоятельность как тренера, кого ему выбирать в помощники пусть сам решает. С другой стороны, мне не понятен пост самого Гершковича. Это же не профсоюз. Какие у них цели, почему они не воспитывают тренеров которые были бы востребованы в отечественных и зарубежных командах?

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 13 ноября 2018, 22:00

      А у Карреры сколько было?

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      Рейтинг: +307

      shpilman 13 ноября 2018, 21:42

      иностранный тренер + 500 миллионов помощников это нормально, а тут четыре!!! четыреееее!! это же пи.....ц, как так то?
      Каррера топ! уважуха)
      Гершкович видимо из комы?
      Кононов объяснил, что все помощники владеют языками, что очень помогает в общении)

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      Рейтинг: +10666

      ivany4 13 ноября 2018, 21:37

      Безобразие, это когда общественные организации указывают профессионалам что им делать.

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