Гершкович: «Штаб Кононова – это безобразие. Там четыре иностранца, считаю это нонсенсом»

покажу под этим постом четче свою логику. и стремление к справедливости )
Вот в этом случае - я не на стороне Гершковича. Это клуб. Хотят - пусть делают.
При этом я противник натурализации игроков для сборной. Это разные вопросы.
Руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Функционер недоволен штабом специалиста.
«Тренерский штаб Кононова – это безобразие, ведь там четыре из пяти помощников – иностранцы. «Спартаку» разве не нужно думать о своeм поколении тренеров, которые могли бы работать в штабе Кононова и набираться опыта?
Это же очень важный момент. Один иностранный помощник – можно, но четыре-пять — это нонсенс», – полагает Гершкович.
«Спартак» в РПЛ идет девятым.
«Весной будет такая же срака». Россия обсуждает Кононова в «Спартаке»
Что ждет Кононова в «Спартаке»?