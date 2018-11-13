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    Халк хочет вернуться в Бразилию

    Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, известный в России по выступлениям в составе «Зенита», рассказал об ощущениях после победы в чемпионате Китая.

    – Ощущения, конечно, особенные. Надо было видеть, как радовались мои партнеры! Они плакали от счастья. Я, само собой, тоже чувствовал себя замечательно от того, что участвовал в этом всеобщем веселье. Мне было тем более приятно, что смог внести вклад в победу команды как капитан.

    – Тяжело титул давался?

    – Очень! Особенно непросто было психологически. Ведь до этого чемпионом Китая семь лет подряд становился «Гуанчжоу». Но на сей раз мы были сосредоточены на своей цели от начала до конца. Наверное, поэтому все у нас и получилось.

    – Теперь в вашем послужном списке титулы в Португалии, России, Китае. Чемпионом какой еще страны хотели бы стать?

    – Где бы ни находился, я просто люблю выигрывать. Если останусь в Китае, конечно же, буду стремиться повторить успех этого сезона. Если завтра или послезавтра окажусь в другой стране, то захочется взять золото именно там. Но, говоря откровенно, я бы очень желал хотя бы один год поиграть в Бразилии и пережить триумф на родине. Ведь я бразилец! Для меня это очень важно – стать чемпионом своей страны.

    У меня контракт с клубом еще на два года с возможностью продления на год. Нам здесь все нравится. Для меня это важно. Так что пока собираюсь и дальше выполнять условия контракта.

    – Оцените уровень первенства Китая по сравнению с португальским и российским.

    – Знаете, я не люблю сравнивать разные чемпионаты. У каждого из них есть свои особенности, изюминки, но и сложности – тоже. Китайский, возможно, отличается тем, что он молодой. И ему еще предстоит много расти. Но с каждым годом прогресс заметен все больше. Тут очень высокий соревновательный дух – в этом сезоне сразу четыре команды боролись за титул. Правда, в концовке остались только мы и «Гуанчжоу».

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.11.2018 08:29
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 16:02

      Не такого решения ждали от тебя поклонники Зенита.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 13 ноября 2018, 12:08

      Зенит просрал такого игрочища на таких сраных аргентинов добавили бы Халку ляма три-четыре на зарплату и он бы никуда не уехал

      2
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 13 ноября 2018, 11:56

      с его баблом можно уже возвращать домой

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -26

      hromdvo 13 ноября 2018, 11:55

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://ocn.pt/WW8P

      -1
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      Рейтинг: +225

      spartak4everr 13 ноября 2018, 11:23

      Очевидно, что в конце когда спросили про уровень чемпионата Китая, просто хотел деликатно выразиться. Неужели китайцы сами не понимают, что их чемпионат - полнее г-но, куда едут только престарелые звезды или сбитые летчики, да и то за бешеные бабки?

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > spartak4everr 13 ноября 2018, 16:09

      Те же Халк с Витселем - сбитые летчики? Или Оскар с Тевесом?

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 13 ноября 2018, 10:54

      До этого он в Зенит вернуться хотел.

      Природа дала Халку талант и физические возможности, а он променял все это на деньги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      Евгений Юрьевич 13 ноября 2018, 09:37

      Громкий Заголовок от автора Не Соответствует словам Халка в интервью :
      Если завтра или послезавтра окажусь в другой стране, то захочется взять золото именно там. Но, говоря откровенно, я бы очень желал Хотя бы Один год поиграть в Бразилии и пережить триумф на родине.

      3
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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 13 ноября 2018, 09:27

      Бабла набил, Маракану купит

      1
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 13 ноября 2018, 09:15

      Поймал себя на мысли ,что ,если на месте Ари был бы Халк,возражений практически не было б.

      4
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > alex1951 13 ноября 2018, 12:06

      не сравнивай Халка с каким то Ари это всё равно что сравнить х... с пальцем

      2
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