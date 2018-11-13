Халк хочет вернуться в Бразилию

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, известный в России по выступлениям в составе «Зенита», рассказал об ощущениях после победы в чемпионате Китая.

– Ощущения, конечно, особенные. Надо было видеть, как радовались мои партнеры! Они плакали от счастья. Я, само собой, тоже чувствовал себя замечательно от того, что участвовал в этом всеобщем веселье. Мне было тем более приятно, что смог внести вклад в победу команды как капитан.

– Тяжело титул давался?

– Очень! Особенно непросто было психологически. Ведь до этого чемпионом Китая семь лет подряд становился «Гуанчжоу». Но на сей раз мы были сосредоточены на своей цели от начала до конца. Наверное, поэтому все у нас и получилось.

– Теперь в вашем послужном списке титулы в Португалии, России, Китае. Чемпионом какой еще страны хотели бы стать?

– Где бы ни находился, я просто люблю выигрывать. Если останусь в Китае, конечно же, буду стремиться повторить успех этого сезона. Если завтра или послезавтра окажусь в другой стране, то захочется взять золото именно там. Но, говоря откровенно, я бы очень желал хотя бы один год поиграть в Бразилии и пережить триумф на родине. Ведь я бразилец! Для меня это очень важно – стать чемпионом своей страны.

У меня контракт с клубом еще на два года с возможностью продления на год. Нам здесь все нравится. Для меня это важно. Так что пока собираюсь и дальше выполнять условия контракта.

– Оцените уровень первенства Китая по сравнению с португальским и российским.

– Знаете, я не люблю сравнивать разные чемпионаты. У каждого из них есть свои особенности, изюминки, но и сложности – тоже. Китайский, возможно, отличается тем, что он молодой. И ему еще предстоит много расти. Но с каждым годом прогресс заметен все больше. Тут очень высокий соревновательный дух – в этом сезоне сразу четыре команды боролись за титул. Правда, в концовке остались только мы и «Гуанчжоу».