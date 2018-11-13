Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В «Зените» недовольны дороговизной российских футболистов

    Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что следует делать упор на развитие собственных воспитанников из-за высокой стоимости российских футболистов.

    «Я могу назвать около 200 футболистов, которых «Зенит» хотел бы видеть в качестве игроков нашей команды.

    Не нужно быть спортивным директором, скаутом, чтобы открыть составы национальной и молодежной сборной. Плюс-минус это лучшие, кто есть сейчас.

    Сравните с россиянами в нашей команде и сможете вычертить круг кандидатов, которые потенциально интересны «Зениту». Плюс русские игроки стоят очень дорого. Есть смысл направить силы в академию и развитие своих игроков.

    Усиление не зависит от того, сколько у тебя денег. Оно зависит от необходимости взять игроков на те или иные позиции. А уже дальше вырисовываются финансовые возможности по тому или иному трансферу.

    Надо отталкиваться не от того, сколько у нас денег, а от позиций, которые нам необходимо усилить. И тогда говорить о деньгах и всем остальном», – считает Малафеев.

    Ранее он заявлял, что «Зенит» активно работает над трансферами для ближайшего январского окна.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2018 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии81
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 ноября 2018, 07:56

      Так Зенит сам и взвинчивает цены на футбольном рынке...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 13 ноября 2018, 23:50

      Берите пример с ЦСКА. Цена и качество!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 13 ноября 2018, 22:59

      Плюс русские игроки стоят очень дорого. Есть смысл направить силы в академию и развитие своих игроков.
      ---------------------------------------------------------------
      Так ты просто хочешь навариться на своих игроках? Ай молодца.....)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 ноября 2018, 21:50

      пока не будет своих сильных школ не будет и команд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3782

      anatolich72 13 ноября 2018, 21:40

      Своих надо воспитывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Психинквизитор 13 ноября 2018, 19:10

      в фнл и во 2ой лиге,есть игроки,куда круче нынешних,почему их никто не видет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 17:26

      Высока не только стоимость футболистов но и их зарплата. Таковы реалии сегодняшнего дня. Контракты им подписывают сами клубы.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 13 ноября 2018, 16:37

      Спасибо лимиту. Но если серьезно - нужен потолок зарплат среди российских футболеров, например 500000 евро/месяц. Хочешь больше - играй вне России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 13 ноября 2018, 15:09

      Дак зенит сам за последние годы скупал всё более менее стоющее, что продавалось...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29203

      JTherry 13 ноября 2018, 15:02

      Кокорин сидит, а денежки идут...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > JTherry 13 ноября 2018, 15:05

      Кстати,да! Вот почему? Ведь он,не посещает тренировки не по форс-мажору,и не вследствие непреодолимой силы,а чисто из-за своего идиотизма....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 