В «Зените» недовольны дороговизной российских футболистов

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что следует делать упор на развитие собственных воспитанников из-за высокой стоимости российских футболистов.

«Я могу назвать около 200 футболистов, которых «Зенит» хотел бы видеть в качестве игроков нашей команды.

Не нужно быть спортивным директором, скаутом, чтобы открыть составы национальной и молодежной сборной. Плюс-минус это лучшие, кто есть сейчас.

Сравните с россиянами в нашей команде и сможете вычертить круг кандидатов, которые потенциально интересны «Зениту». Плюс русские игроки стоят очень дорого. Есть смысл направить силы в академию и развитие своих игроков.

Усиление не зависит от того, сколько у тебя денег. Оно зависит от необходимости взять игроков на те или иные позиции. А уже дальше вырисовываются финансовые возможности по тому или иному трансферу.

Надо отталкиваться не от того, сколько у нас денег, а от позиций, которые нам необходимо усилить. И тогда говорить о деньгах и всем остальном», – считает Малафеев.

Ранее он заявлял, что «Зенит» активно работает над трансферами для ближайшего январского окна.