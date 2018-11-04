Малафеев: «Зимнее усиление? «Зенит» усердно работает в этом направлении»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев перед началом матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» сообщил, что клуб ведет работу над приобретением новых футболистов в зимнее трансферное окно.

«У нас неплохая скамейка, в определенный момент можно усилить игру. Конечно, хотелось бы больше вариативности.

Будет ли усиление зимой? А как вы думаете? Мы усердно работаем в этом направлении», – сказал Малафеев.

После 12-ти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 28 очков.