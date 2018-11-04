Малафеев: «Зимнее усиление? «Зенит» усердно работает в этом направлении»

Хотите собрать скамейку уже на три состава????
За наши налоги? Ведь Газпром это же НАРОДное достояние, значит усилиться, за наш счёт.
Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев перед началом матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» сообщил, что клуб ведет работу над приобретением новых футболистов в зимнее трансферное окно.
«У нас неплохая скамейка, в определенный момент можно усилить игру. Конечно, хотелось бы больше вариативности.
Будет ли усиление зимой? А как вы думаете? Мы усердно работаем в этом направлении», – сказал Малафеев.
После 12-ти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 28 очков.