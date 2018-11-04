Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Малафеев: «Зимнее усиление? «Зенит» усердно работает в этом направлении»

    Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев перед началом матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» сообщил, что клуб ведет работу над приобретением новых футболистов в зимнее трансферное окно.

    «У нас неплохая скамейка, в определенный момент можно усилить игру. Конечно, хотелось бы больше вариативности.

    Будет ли усиление зимой? А как вы думаете? Мы усердно работаем в этом направлении», – сказал Малафеев.

    После 12-ти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 28 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2018 14:23
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 5 ноября 2018, 13:50

      Хотите собрать скамейку уже на три состава????
      За наши налоги? Ведь Газпром это же НАРОДное достояние, значит усилиться, за наш счёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 ноября 2018, 23:18

      Вывод:Опять деньгами будут сорить. И это всё для победы в РПЛ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -32

      rogonovdima 4 ноября 2018, 17:45

      Хотел избавиться от жира на боках и на животе. В остальном мне все нравилось. Раньше регулярно занимался в зале, но теперь времени нет, жена все чаще упрекала о появившимся пузе. Я решил заказать пояс, и заодно узнать, проверить его эффективность. Все намного лучше чем я ошидал. следуя инструкциям я привел свое тело в порядок ---- https://nnna.ru/poes

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12623

      Вомбат 4 ноября 2018, 16:17

      Все правильно, Вячеслав. Никто и не сомневается в том что у Зенита неплохая скаймека? Еще бы - Оздоев, Заболотный, Краневиттер, Терентьев и конечно же Эрнани. Мастера хоть куда. Никто и не сомневается в том что вы с Рыбалтой усердно ловите рыбку в мутной воде, пытаясь эту сильную скамейку сделать еще сильнее. Чего стоит хотя бы нанятый вами за скромную зарплату в 3.5 миллиона евро в год великий Маркизио. Он поднял игру Зенита на небывалую высоту. Даже пенальти забил.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > Вомбат 4 ноября 2018, 17:02

      Ради справедливости, Маркизио-это попытка залатать дыру при форс-мажоре и вне трансферного окна. Больших претензий тут быть не может.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > ДВС 4 ноября 2018, 23:19

      Точно:Мы за ценой не постоим!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 ноября 2018, 16:14

      Работы на трансферном рынке и по персоналиям в клубе предостаточно. Но здесь не усердие митрофанушек нужно, а работа профи. Расстаться с пассажирами и приобрести качественных мастеровитых игроков. А потом будете красоваться в СМИ раздавая интервью...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21192

      derrik2000 4 ноября 2018, 16:06

      К Кутепову присматривайтесь.
      Отличный защитник: в сборной на чемпионате мира играл! ))))))))))))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12623

      Вомбат > derrik2000 4 ноября 2018, 16:22

      Думаете это сарказм? Ни фига. Кутепову нужно обрести уверенность, а для этого ему нужен дядька вроде Игнашевича. На эту роль вполне может подойти Иванович. Лично мне жаль, что Кутепова в Зените не будет и что в Спартаке он, скорее всего, так и не заиграет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 4 ноября 2018, 15:31

      лучше продайте одного игрока--и на вырученные деньги хватит купить всем беспризорным детям России по подарку на новый год

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Vlad_Tverskoy 4 ноября 2018, 16:17

      "хватит купить всем беспризорным детям России" типичный московский снобизм. советовать питерскому клубу купить что-то для всей России, а самим типа сидеть в стороне и потихоньку тянуть соки со всей России себе в Москву..)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > Gek Dement 4 ноября 2018, 16:19

      Парни это стеб про зарплаты,контракты,гонорары)))не более того
      тем более разговор не о Мск
      а насчет раскулачить "столицу" я только за
      Там жиробасов хватает вполне

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12623

      Вомбат > Vlad_Tverskoy 4 ноября 2018, 16:28

      В Зените сейчас есть игроки основы, без которых у Питера просто не будет команды уровня РПЛ и есть игроки скамейки, которых никто даже бесплатно никуда не возьмет. Так что продать игрока ради целей благотворительности у Зенита даже при всем желании не получится.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Vlad_Tverskoy 4 ноября 2018, 23:20

      ...и половина переехала из Питера.Уж большинство вождей-точно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 ноября 2018, 15:04

      Помимо усиления -- надо подумать и о расставании !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4095

      Kollljan 4 ноября 2018, 15:02

      Да. Нужен нап. Пока Кокорин с кичи откинется...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 14:51

      Артёмка и ещё кое-кто от этих слов, верняк, напряглись.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 