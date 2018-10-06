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  • Овчинников: «Пионеротряд Гончаренко»? В ЦСКА далеко не пионерский отряд»

Овчинников: «Пионеротряд Гончаренко»? В ЦСКА далеко не пионерский отряд»

6 октября 2018, 14:54
13

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о составе московского клуба в этом сезоне.

– В спортивной прессе многие полагают, что уже в этом сезоне «пионеротряд Гончаренко» будет бороться за самые высокие места.

– Лично мне не нравится слово «пионеротряд». У нас далеко не пионерский отряд, есть очень опытные, несмотря на молодой возраст, турнирные бойцы. Может быть, их возраст еще не совсем зрелый для футбола, но они уже выступали за национальные команды и в еврокубках.

Так сложились обстоятельства, что команда у нас молодая, но тем интереснее с ней работать. Считаю, что Виктор Михайлович проделал огромный труд, и это дает свои плоды. Он работает не просто с командой, а над развитием индивидуальных качеств, тактического мышления подопечных. Это и дает определенные результаты. Загадывать наперед не будем, но есть уверенность, что мы сейчас на правильном пути.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Овчинников Сергей
Комментарии (13)
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acor94
1538827458
Нехорошо перечить главному тренеру.
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directorpg
1538829822
Пионеры - первопроходцы, зачинатели.
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cska-62
1538830675
Дело не в названии, хотя и в слове "пионеротряд" ничего позорного нет. Это же не комсомол, и не партия, будь они неладны! Пионеры (от фр. pionnier, pion — первопроходец, зачинатель) и заложили основу США, и всего лучшего, что там было, а теперь разрушается мировыми плутократами.
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Dr Metal
1538833281
Да все в клубе хорошо, прилично омолодили состав. Сыграются потихоньку. Результаты уже неплохие, будущее есть
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александр п
1538833310
В своё время называли так ярцевский Спартак,ставший чемпионом.
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gor77
1538834209
Не важно как называют теперь ЦСКА, но к концу сезона и ещё несколько лет это будет, точнее уже есть, КОМАНДА!!! И очень данная ситуация напоминает одну красивую историю. Есть документальный фильм "Класс 92"(Великобритания). Есть с хорошим переводом!!! Посмотрите. Легко можно найти в интернете. Эта история о пути шести молодых футболистов из "Манчестер Юнайтед": Дэвида Бекхэма, Райана Гиггза, Пола Скоулза, Ники Батта, Фила и Гари Невилл. Фильм охватывает семилетний период их карьеры, начиная с 1992 года, когда команда впервые за 30 лет выиграла Молодежный Кубок Англии и заканчивая 1999-м, когда "Манчестер Юнайтед" триумфально выиграл Лигу чемпионов УЕФА.
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Рубик Докоян
1538842390
Да пусть хоть "детским садом" называют, в игре на футбольном поле видно кто есть кто.
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DeStar
1538845197
да главное, что цска не заметил потери бойца, в данном случае бойцов. Все помнят чего ждали от команды в начале сезоне? я напомню, в худшем случае борьбу за выживание, в лучшем болтание в середине таблицы, начало то было сложное. А теперь, не плохое место в рпл, и 4 очка в 2 встречах в лч, да с долей везения, но блин, по классу реал обыграть могут только 3-4 клуба в мире, и то в удачный день. дай бог цска в очных встречах с ромой возьмет 3 очка к примеру.
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vovan55
1538862573
мы верим в вас...вперёд вам есть к чему стремиться и что доказать, всколыхните футбольное болото...
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