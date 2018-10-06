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    Какой вы футболист?

    Овчинников: «Пионеротряд Гончаренко»? В ЦСКА далеко не пионерский отряд»

    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о составе московского клуба в этом сезоне.

    – В спортивной прессе многие полагают, что уже в этом сезоне «пионеротряд Гончаренко» будет бороться за самые высокие места.

    – Лично мне не нравится слово «пионеротряд». У нас далеко не пионерский отряд, есть очень опытные, несмотря на молодой возраст, турнирные бойцы. Может быть, их возраст еще не совсем зрелый для футбола, но они уже выступали за национальные команды и в еврокубках.

    Так сложились обстоятельства, что команда у нас молодая, но тем интереснее с ней работать. Считаю, что Виктор Михайлович проделал огромный труд, и это дает свои плоды. Он работает не просто с командой, а над развитием индивидуальных качеств, тактического мышления подопечных. Это и дает определенные результаты. Загадывать наперед не будем, но есть уверенность, что мы сейчас на правильном пути.

    На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.10.2018 14:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +840

      vovan55 7 октября 2018, 00:49

      мы верим в вас...вперёд вам есть к чему стремиться и что доказать, всколыхните футбольное болото...

      1
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      Рейтинг: +12395

      DeStar 6 октября 2018, 19:59

      да главное, что цска не заметил потери бойца, в данном случае бойцов. Все помнят чего ждали от команды в начале сезоне? я напомню, в худшем случае борьбу за выживание, в лучшем болтание в середине таблицы, начало то было сложное. А теперь, не плохое место в рпл, и 4 очка в 2 встречах в лч, да с долей везения, но блин, по классу реал обыграть могут только 3-4 клуба в мире, и то в удачный день. дай бог цска в очных встречах с ромой возьмет 3 очка к примеру.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 октября 2018, 19:13

      Да пусть хоть "детским садом" называют, в игре на футбольном поле видно кто есть кто.

      3
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      Рейтинг: +1819

      gor77 6 октября 2018, 16:56

      Не важно как называют теперь ЦСКА, но к концу сезона и ещё несколько лет это будет, точнее уже есть, КОМАНДА!!!
      И очень данная ситуация напоминает одну красивую историю.
      Есть документальный фильм "Класс 92"(Великобритания). Есть с хорошим переводом!!!
      Посмотрите. Легко можно найти в интернете.
      Эта история о пути шести молодых футболистов из "Манчестер Юнайтед": Дэвида Бекхэма, Райана Гиггза, Пола Скоулза, Ники Батта, Фила и Гари Невилл. Фильм охватывает семилетний период их карьеры, начиная с 1992 года, когда команда впервые за 30 лет выиграла Молодежный Кубок Англии и заканчивая 1999-м, когда "Манчестер Юнайтед" триумфально выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 6 октября 2018, 16:41

      В своё время называли так ярцевский Спартак,ставший чемпионом.

      2
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      Рейтинг: +695

      fan-man 6 октября 2018, 16:41

      Да все в клубе хорошо, прилично омолодили состав. Сыграются потихоньку. Результаты уже неплохие, будущее есть

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 октября 2018, 15:57

      Дело не в названии, хотя и в слове "пионеротряд" ничего позорного нет. Это же не комсомол, и не партия, будь они неладны! Пионеры (от фр. pionnier, pion — первопроходец, зачинатель) и заложили основу США, и всего лучшего, что там было, а теперь разрушается мировыми плутократами.

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > cska-62 6 октября 2018, 16:21

      А что так: не комсомол, и не партия, будь они неладны!?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ilichkadr 6 октября 2018, 18:04

      Потому, что хуже и уродливее их человечество не знало! Впрочем, они никуда не делись. Маски просто поменяли.

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > cska-62 6 октября 2018, 18:33

      Ну, если это эмоции, то принимается. Если по чесноку, то комсомол и КПСС(в сегодняшнем видении) это даже не цветочки, а всего лишь зародыши не понятного вида. Сегодняшняя "демократия" тебя больше устраивает, чем советский период?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ilichkadr 6 октября 2018, 22:02

      Эти уродства одного порядка с теми же самыми персонажами - швондерами и шариковыми. Индивидуальные физиономии эпох - разные. Просто всё естественное и разумное, что происходило в результате общественных процессов в стране в послевоенное время, не благодаря, а вопреки, партии, было разрушено мародёрами. И начали они действовать ещё накануне формальной гибели СССР. И все они без исключения из товарищей коммунистов-коммутантов. Но это тема - не для футбольного сайта! :-)))

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      Рейтинг: +979

      directorpg 6 октября 2018, 15:43

      Пионеры - первопроходцы, зачинатели.

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      Рейтинг: +3490

      acor94 6 октября 2018, 15:04

      Нехорошо перечить главному тренеру.

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