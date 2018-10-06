Овчинников: «Пионеротряд Гончаренко»? В ЦСКА далеко не пионерский отряд»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о составе московского клуба в этом сезоне.

– В спортивной прессе многие полагают, что уже в этом сезоне «пионеротряд Гончаренко» будет бороться за самые высокие места.

– Лично мне не нравится слово «пионеротряд». У нас далеко не пионерский отряд, есть очень опытные, несмотря на молодой возраст, турнирные бойцы. Может быть, их возраст еще не совсем зрелый для футбола, но они уже выступали за национальные команды и в еврокубках.

Так сложились обстоятельства, что команда у нас молодая, но тем интереснее с ней работать. Считаю, что Виктор Михайлович проделал огромный труд, и это дает свои плоды. Он работает не просто с командой, а над развитием индивидуальных качеств, тактического мышления подопечных. Это и дает определенные результаты. Загадывать наперед не будем, но есть уверенность, что мы сейчас на правильном пути.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.