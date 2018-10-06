Федерация футбола Украины: «Товарищеский матч с Россией? Только после игры со сборной Марса»

Федерация футбола Украины прокомментировала предложение провести товарищеский матч со сборной России.

Игру хочет провести на нейтральной территории организация Sport for all.

«Товарищеский матч Украина – Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная Марса! Анонс матча Украина – страна-агрессор с «инициативы организации Sport for all» распространило немало украинских и еще больше российских СМИ.

Это действительно было смешно! Хотите посмеяться еще? Найдите в поисковиках информацию о главе «Sport for all» Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему русского мира… Далее без комментариев… Желаем всем удачного завершения рабочей недели», – сообщили в фэйсбуке ФФУ, приложив видео известного гола Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова.