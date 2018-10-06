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  • Федерация футбола Украины: «Товарищеский матч с Россией? Только после игры со сборной Марса»

Федерация футбола Украины: «Товарищеский матч с Россией? Только после игры со сборной Марса»

6 октября 2018, 08:29
45

Федерация футбола Украины прокомментировала предложение провести товарищеский матч со сборной России.

Игру хочет провести на нейтральной территории организация Sport for all.

«Товарищеский матч Украина – Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная Марса! Анонс матча Украина – страна-агрессор с «инициативы организации Sport for all» распространило немало украинских и еще больше российских СМИ.

Это действительно было смешно! Хотите посмеяться еще? Найдите в поисковиках информацию о главе «Sport for all» Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему русского мира… Далее без комментариев… Желаем всем удачного завершения рабочей недели», – сообщили в фэйсбуке ФФУ, приложив видео известного гола Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова.

Источник: Facebook.com
Товарищеские матчи Украина Россия
Комментарии (45)
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1538804680
Остряки... Только господа из ФФУ, никогда не спешите делать резких заявлений. Ведь в жизни все случается. На Украине тоже все может измениться и кто знает, может через пару-тройку лет опять появятся афишы: Спартак - Динамо(Киев), Шахтер (Донецк)-ЦСКА. Поживем и, надеюсь, увидим.
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Project Бабангида
1538805702
для разминки со сборной крыма с начало сыграйте
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ROSTOV SUPER
1538805813
Анонс матча : Колония США - Россия !
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BykAs
1538806166
Вызов принят. Я собираю сборную деревни Марс , Московской области Рузского района!
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belarus-gomel
1538806580
поменяется киевское руководство - и снова все будем жить МИРНО!!! Россия-Украина-Беларусь - ВМЕСТЕ НАВСЕГДА!!!!
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alex1951
1538807360
Товарищи украинские хохлы,здоровэнки булы! Не кипишитесь. Сыграть с Россией - это еше не самое страшное,что вас ждет в недалеком будущем... Пройде лет 5 и усее ,ку ку.....Словосочетание ,,украинский футбол,, будет вызывать саркастическую улыбку в мире....ибо слово есть,а футбола нет! PS Крым отвалился,Шахтер - беспризорник и тд и тп...
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_Marqella_
1538816620
Больные люди сидят в ФФУ...
Ответить
Krossmen73
1538817221
Да в общем то никто с ними и не собирается играть.У наших сборников и без укропов график игр более чем загружен.
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Полная Канистра
1538817569
да просто зассали играть
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zigbert
1538838363
Грустная история.
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