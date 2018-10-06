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    Федерация футбола Украины: «Товарищеский матч с Россией? Только после игры со сборной Марса»

    Федерация футбола Украины прокомментировала предложение провести товарищеский матч со сборной России.

    Игру хочет провести на нейтральной территории организация Sport for all.

    «Товарищеский матч Украина – Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная Марса! Анонс матча Украина – страна-агрессор с «инициативы организации Sport for all» распространило немало украинских и еще больше российских СМИ.

    Это действительно было смешно! Хотите посмеяться еще? Найдите в поисковиках информацию о главе «Sport for all» Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему русского мира… Далее без комментариев… Желаем всем удачного завершения рабочей недели», – сообщили в фэйсбуке ФФУ, приложив видео известного гола Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова.

    Источник: Facebook.com

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    06.10.2018 08:29
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 6 октября 2018, 21:07

      Долбанули что-ли, лучше скажите с Сникерсом.
      Не тормози - .........

      0
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 18:06

      Грустная история.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 6 октября 2018, 15:57

      Че то я не понял, как они сразу по сетке на Марс вышли, сначала Венера потом ещё кто-то..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 6 октября 2018, 15:53

      Лет через 5 страны то такой уже не будет

      3
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      Рейтинг: +701

      Хведя 6 октября 2018, 13:00

      С ними лучше пока не играть.

      1
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      Рейтинг: +288

      NotFound 6 октября 2018, 12:49

      Политика не должна влиять на спорт

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4469

      Snek > NotFound 6 октября 2018, 12:51

      Да придурки, не понимают этого

      2
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      Рейтинг: +4469

      Snek 6 октября 2018, 12:37

      Ну правильно по 5 банок не каждый колхоз готов схватывать :))

      1
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      Рейтинг: +18115

      ilichkadr 6 октября 2018, 12:25

      Очередная фейковая инфа. Не понятно, кто конкретно от ФФУ комментировал инициативу Sport for all и его главы Яниса Кузинса? Самое интересное, что инициативу Sport for all поддерживают и депутаты двух стран, опрошенные изданием, которые полагают, что не нужно выстраивать дополнительные барьеры между странами. Вывод напрашивается сам собой - фейк безграмотного укропа.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 октября 2018, 12:19

      да просто зассали играть

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 6 октября 2018, 12:13

      Да в общем то никто с ними и не собирается играть.У наших сборников и без укропов график игр более чем загружен.

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