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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Флегонтов: «Игроки не ставят ультиматум «Анжи». Они просто говорят: «У нас нет денег на проезд». Ситуация близка к критической»

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов отметил, что понимает футболистов команды, которые заявили руководству, что могут не выйти на игру 11-го тура РПЛ с ЦСКА, если клуб не начнет выплачивать долги по зарплате.

    – Заявление игроков «Анжи» стало для меня неприятным сюрпризом, но и не такой большой неожиданностью. Я уже неоднократно говорил, что так долго продолжаться не может. Надо понимать, что футбольный клуб Премьер-лиги не может финансироваться с банковской карточки его президента. Так что подобное заявление ребят назревало. Я их понимаю и не осуждаю.

    – Какова вероятность, что до 19 октября ситуация не поменяется и футболисты не выйдут на матч с ЦСКА?

    – Если игроки высказали свою точку зрения, наверное, все хорошо обдумали. Они взрослые люди, взвесили то, что делают. Я не считаю это ультиматумом. Люди высказали свою позицию. Написали об этом заранее – не за два дня, а за две недели. Если ничего не поменяется, наверное, у них есть определенное право не выйти на поле. Повторю – я за это их не осуждаю.

    – В ближайшее время будете встречаться с командой по этому вопросу? Может быть, попросите еще немного подождать?

    – Я постоянно нахожусь в Махачкале, на клубном хозяйстве. С ребятами общается президент клуба, спортивный директор, советник. Команда базируется в Подольске. Не думаю, что мне сейчас есть смысл лететь туда. Физически ситуацию переломить не смогу. И ведь это касается не только футболистов. Я сейчас вернулся в Махачкалу, заехал домой, переоделся, поеду в офис. И не знаю, сколько сотрудников там увижу.

    Люди не получают зарплату четыре месяца. Они просто физически не могут доехать до работы! У нас три человека живут в Каспийске, остальные в Махачкале. Они не ставят ультиматум, а просто говорят: «Олег Юрьевич, у нас нет денег на проезд...» Все усугубляется.

    Футболистов не в чем упрекнуть. Они профессионально выполняют свою работу. Команда набирает очки, сейчас находится не в зоне вылета. Игроков нужно только поддержать. Пойму любое их решение.

    – Футболисты могут обратиться в Палату РФС по разрешению споров. Допускаете, что клуб в итоге просто обанкротиться?

    – А для кого-то это станет большим сюрпризом? Если долги примерно составляют 300 миллионов рублей, о чем тут говорить? Поверьте мне, это достаточно серьезная сумма, которая вполне может привести «Анжи» к банкротству. Я это четко осознаю как генеральный директор. Ребята имеют право идти в Палату [по разрешению споров РФС]. Просто в клубе сейчас вообще нет денег. И получить их не может ни игрок, ни сотрудник. При банкротстве продается какое-то имущество. Но у «Анжи» и его по сути нет... Так что все может закончиться очень плачевно...

    – То есть нет никаких гарантии, что команда не снимется из РПЛ до зимы?

    – Я такие решения принимать не могу. Никто гарантий не дает. Осман Гаирбекович [Кадиев] делает все, чтобы дотянуть клуб до завершения первой части чемпионата. И вообще вытянуть команду. Я от него ни разу не слышал, что «Анжи» снимется с чемпионата. Но вы же видите, что происходит.

    Осман Гаирбекович оплачивает все поездки, все это из его личных средств. Но тянуть еще и зарплату, и налоги... Как мне кажется, ему тяжело. Так что четкого ответа на ваш вопрос у меня нет. Я реалист. Если с первого дня моей работы в клуб от спонсоров средств не поступало, то... Деньги перевели только Премьер-лига и Кадиев. Как можно в таких условиях существовать клубу?!

    Нужно отдать должное футболистам и сотрудникам – люди с 1 июня не видят зарплаты... А есть и те, перед которыми задолженность тянется еще с прошлого сезона. Плачевно, ситуация становится просто критической...

    Анжи» – на грани катастрофы. Похоже, готовится бойкот

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2018 14:22
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 октября 2018, 00:58

      Вылетевший в ФНЛ «Анжи», надо полагать, не бесплатно вернули в РПЛ.
      Деньги ушли чиновникам, Прядкин знает каким. На автобус из Махачкалы в Каспийск теперь не хватает.

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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 октября 2018, 18:46

      Прядкин уверен, что Анжи доиграет сезон. :-)))

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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 5 октября 2018, 17:39

      Какого лешего тогда цеплялись за РПЛ? Нормальные люди клуб которых попадает в такую ситуацию, переходят в лигу ниже или вообще в любители. Нельзя же планировать работу не имея надёжных источников финансирования...

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      Рейтинг: +1236

      омск55 5 октября 2018, 17:24

      Расформировать Анжи, а то надоело денег нет, денег нет ,долги помогите спасите

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      Рейтинг: +541

      Baggio1986 5 октября 2018, 16:45

      Бедняги,обнищали,даже на проезд нету денег,а как же прошлые зарплаты?Они же не по 20-60 тысяч получали раньше,как обычные работяги!!!Ещё и жалуются

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      Рейтинг: +468

      LIO1987 5 октября 2018, 15:08

      Российский менеджмент, я имею ввиду государство, во всей своей красе!!!

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      Рейтинг: +26

      Aleks1101 5 октября 2018, 14:50

      Мне кажется что надо сниматься с чемпионата, если не будет финансирования. С тосно была подобная ситуация, хотя они выиграли кубок России, и спонсоры могли бы подтянуться, так как команда участвовала бы в Лиге Европы. Но не сошлось.
      Если уже такие разговоры идут, то все плачевно в Анжи. Есть конечно вариант написать открытое письмо Путину или куда там еще пишут, чтобы выделили помощь, хотя бы закончить первый круг, а еще лучше сезон. а потом уже как получиться.
      В регионах частые проблемы с финансированием клубов к сожалению.

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      Рейтинг: +5873

      maygli > Aleks1101 5 октября 2018, 18:47

      Спонсоры почему-то спонсируют европейские клубы.

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      Рейтинг: +88

      nikurit 5 октября 2018, 14:48

      Алишер Усмановииииииич! Бедаааааа!!!

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      Рейтинг: +3609

      александр п 5 октября 2018, 14:37

      Команду нужно сохранить,там можно проводить матчи ранней весной и поздней осенью.И главное это боеспособный организм.Хотя бы до конца чемпионата.Но очевидно ,что наш футбол экономически болен.Нужно принимать план Федуна иначе и дальше будем деградировать.

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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > александр п 5 октября 2018, 15:08

      А что за план Федуна?

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > александр п 5 октября 2018, 15:38

      Так по плану Федуна Анжи нужно похоронить в первую очередь.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > LIO1987 5 октября 2018, 15:42

      Письмо он в СЭ написал,как сделать жизнеспособным наш футбол,имхо очень здравомыслящее.Письмо длинное,но суть в том ,что бы упорядочить госфинансирование нашего глубоко дотационного футбола и при этом создать экономические механизмы стимулирующие его развитие.В чём то подобные АПЛ.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Grey33 5 октября 2018, 15:46

      Если будут продолжать разворовывать бюджетные деньги по кавказскому обычаю,то безусловно.По его плану будут процветать клубы с адекватным менеджментом ,т.е .те кто любят мутные трансферы естественным образом уйдут с рынка.

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