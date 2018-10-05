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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Зотов: «Ситуация в «Анжи» близка к катастрофической»

    Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал подробности вокруг возможного снятия «Анжи» с чемпионата России.

    Ранее голкипер команды Юрий Дюпин рассказал о том, что футболисты махачкалинского клуба не выйдут на матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА, если не будут выплачены долги по зарплате.

    Задолженность перед игроками, тренерским составом и работниками клуба выросла до 300 миллионов.

    – Насколько правомерны действия футболистов «Анжи»?

    – Это абсолютно законные действия. Другой вопрос, как чисто технически правильно составить соответствующее заявление. Но есть 142-я статья Трудового кодекса, которая позволяет работнику приостановить трудовую деятельность в случае возникновения задолженности по зарплате. Так что игроки «Анжи» ничего не нарушают.

    – Они обращались в профсоюз за юридической или какой-нибудь другой помощью?

    – Мы общаемся с рядом футболистов «Анжи», и в курсе того, что происходит. Такое положение дел возникло не вчера. Насколько понимаю, руководство клуба надеялось, что ситуацию удастся решить по ходу сезона. Но так не произошло, и ситуация, на самом деле, близка к катастрофической. В Дагестане, видимо, нет спонсора, способного взять на себя содержание клуба и помочь выйти из финансового пике. Поэтому пока не вижу путей решения проблемы.

    – Значит, вы не исключаете, что «Анжи» может сняться с турнира РПЛ?

    – Я допускаю разные сценарии, в том числе, и такой, что найдется спонсор. Но если ситуация не выправится, то другого пути, кроме снятия с чемпионата, просто нет. Надеюсь на лучшее, конечно, но соревнования уже в разгаре, а проблемы все еще не решены…

    – Правильно понимаю, что если «Анжи» снимется с розыгрыша, то футболисты автоматически станут свободными агентами?

    – Никаких обязательств перед обанкротившемся клубом у них, естественно, не будет – компенсацию за игроков требовать нельзя. Но есть и трудоустроиться посреди первого круга невозможно, придется ждать его окончания и начала зимней дозаявочной кампании. Плюс в чем России и так значительно снизилось количество профессиональных клубов, а чем меньше команд, тем меньше вариантов работы для футболистов.

    Прецедентов такого рода в РПЛ еще не возникало, в ФНЛ несколько лет назад снималась сочинская «Жемчужина» – и это создало множество проблем, в том числе, для других клубов и для календаря. А на высшем уровне это вообще стало бы абсурдом. Так что рассчитываю, что подобное не произойдет.

    – Вы упоминали о некоей финансовой «подушке» для клубов, которая помогала бы избегать таких вещей в будущем. В чем суть?

    – Выскажу личную точку зрения. Должна быть создана некая общая «касса взаимопомощи» РПЛ, которая помогала бы клубу, терпящему бедствие, доиграть до конца чемпионата с сохранением определенных гарантий для футболистов и работников клуба, не разрушать целостность турнира.

    – Если «Анжи» снимется – это катастрофа?

    – Это будет очень печальная история для нашего футбола. Ужасный прецедент.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2018 10:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 12:40

      Теперь пожалуй Анжи уже никто не захочет спасать.

      2
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 5 октября 2018, 12:44

      Кто захочет помогать Анжи,в Дагестане одно воровство среди власти,пусть лучше распадётся чем бюджет страны туда вливать!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 октября 2018, 10:52

      Ну где найдётся спонсор в наше время, чтобы сотни миллионов рублей взять и выбросить. Поэтому надо готовиться клубу к банкротству и снятию с чемпионата РПЛ.

      5
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 5 октября 2018, 10:51

      А что, Хабиб помочь не хочет??

      4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > AHTUNGBOL 5 октября 2018, 12:25

      У него сейчас тё рки с другим то жерос сиянином

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > С-Пб on-line 5 октября 2018, 12:38

      Ну так они же в поддержку него выходили в майках.., а что для него 4,5 ляма доларей??

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > AHTUNGBOL 5 октября 2018, 21:07

      Да там все такие патриоты

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