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Зотов: «Ситуация в «Анжи» близка к катастрофической»

5 октября 2018, 10:40
7

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал подробности вокруг возможного снятия «Анжи» с чемпионата России.

Ранее голкипер команды Юрий Дюпин рассказал о том, что футболисты махачкалинского клуба не выйдут на матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА, если не будут выплачены долги по зарплате.

Задолженность перед игроками, тренерским составом и работниками клуба выросла до 300 миллионов.

– Насколько правомерны действия футболистов «Анжи»?

– Это абсолютно законные действия. Другой вопрос, как чисто технически правильно составить соответствующее заявление. Но есть 142-я статья Трудового кодекса, которая позволяет работнику приостановить трудовую деятельность в случае возникновения задолженности по зарплате. Так что игроки «Анжи» ничего не нарушают.

– Они обращались в профсоюз за юридической или какой-нибудь другой помощью?

– Мы общаемся с рядом футболистов «Анжи», и в курсе того, что происходит. Такое положение дел возникло не вчера. Насколько понимаю, руководство клуба надеялось, что ситуацию удастся решить по ходу сезона. Но так не произошло, и ситуация, на самом деле, близка к катастрофической. В Дагестане, видимо, нет спонсора, способного взять на себя содержание клуба и помочь выйти из финансового пике. Поэтому пока не вижу путей решения проблемы.

– Значит, вы не исключаете, что «Анжи» может сняться с турнира РПЛ?

– Я допускаю разные сценарии, в том числе, и такой, что найдется спонсор. Но если ситуация не выправится, то другого пути, кроме снятия с чемпионата, просто нет. Надеюсь на лучшее, конечно, но соревнования уже в разгаре, а проблемы все еще не решены…

– Правильно понимаю, что если «Анжи» снимется с розыгрыша, то футболисты автоматически станут свободными агентами?

– Никаких обязательств перед обанкротившемся клубом у них, естественно, не будет – компенсацию за игроков требовать нельзя. Но есть и трудоустроиться посреди первого круга невозможно, придется ждать его окончания и начала зимней дозаявочной кампании. Плюс в чем России и так значительно снизилось количество профессиональных клубов, а чем меньше команд, тем меньше вариантов работы для футболистов.

Прецедентов такого рода в РПЛ еще не возникало, в ФНЛ несколько лет назад снималась сочинская «Жемчужина» – и это создало множество проблем, в том числе, для других клубов и для календаря. А на высшем уровне это вообще стало бы абсурдом. Так что рассчитываю, что подобное не произойдет.

– Вы упоминали о некоей финансовой «подушке» для клубов, которая помогала бы избегать таких вещей в будущем. В чем суть?

– Выскажу личную точку зрения. Должна быть создана некая общая «касса взаимопомощи» РПЛ, которая помогала бы клубу, терпящему бедствие, доиграть до конца чемпионата с сохранением определенных гарантий для футболистов и работников клуба, не разрушать целостность турнира.

– Если «Анжи» снимется – это катастрофа?

– Это будет очень печальная история для нашего футбола. Ужасный прецедент.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (7)
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AHTUNGBOL
1538725877
А что, Хабиб помочь не хочет??
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Рубик Докоян
1538725966
Ну где найдётся спонсор в наше время, чтобы сотни миллионов рублей взять и выбросить. Поэтому надо готовиться клубу к банкротству и снятию с чемпионата РПЛ.
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ДяДь ПашА
1538732687
Кто захочет помогать Анжи,в Дагестане одно воровство среди власти,пусть лучше распадётся чем бюджет страны туда вливать!
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zigbert
1538818812
Теперь пожалуй Анжи уже никто не захочет спасать.
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