Хусаинов – о работе Зиберта: «Ташаев фолил. Это пенальти и честное судейство»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов дал оценку работе судьи Даниэля Зиберта в матче второго тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Вильярреалом». Он назначил 11-метровый в ворота красно-белых в компенсированное время матча.

«Судья верно разобрался в эпизоде. Ташаев фолил. Это пенальти. Арбитр мне вообще очень понравился. Все последовательно, чисто по-футбольному.

Дело в том, что в чемпионате России рефери бы простил такой фол Ташаева. Закрыл бы на него глаза. Вот наши игроки и избалованы. А здесь Европа, привыкайте! Вот это честное судейство», – сказал Хусаинов.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» завершился со счетом 3:3. «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.