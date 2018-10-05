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    Какой вы футболист?

    Хусаинов – о работе Зиберта: «Ташаев фолил. Это пенальти и честное судейство»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов дал оценку работе судьи Даниэля Зиберта в матче второго тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Вильярреалом». Он назначил 11-метровый в ворота красно-белых в компенсированное время матча.

    «Судья верно разобрался в эпизоде. Ташаев фолил. Это пенальти. Арбитр мне вообще очень понравился. Все последовательно, чисто по-футбольному.

    Дело в том, что в чемпионате России рефери бы простил такой фол Ташаева. Закрыл бы на него глаза. Вот наши игроки и избалованы. А здесь Европа, привыкайте! Вот это честное судейство», – сказал Хусаинов.

    Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» завершился со счетом 3:3. «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2018 11:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 13:08

      Возможно в нашем чемпионате за такое нарушение наказания не последовало бы. Но надо быть бдительными к более строгим требованиям европейских судей.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 октября 2018, 17:03

      Всё равно судья козёл.
      Безрогий.

      2
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      Рейтинг: +4076

      raritet 5 октября 2018, 14:12

      когда играешь на Евро, нужно быть готовым к педантичности судей немцев- все просчитано, затянули минуту-минуту и добавит.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 октября 2018, 13:35

      Удивительно, Хусаинов объективно оценил работу судьи Д.Зиберта.

      2
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 5 октября 2018, 13:10

      Согласен пендаль был.......но вот когда мяч уходил за линию ворот шла пятая добавленная минута.....и углового не должно быть......да несколько секунд и это почти придирки с моей стороны .....но как обидно

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > slavutiq70 5 октября 2018, 13:31

      Спартаку не надо было тянуть время при последней
      замене, вот судья и добавил минутку.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2018, 12:47

      Немец судил по правилам, а не по понятиям, как наши.

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 октября 2018, 12:40

      да верно то оно верно, просто не каждый судья за такое пенальти поставит. видимо, в ворота наших можно...

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 октября 2018, 12:17

      Судейство в матче Спартак Вильяреал было довольно хорошим...

      4
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 5 октября 2018, 11:58

      Как-будто,кто-то возмущается поставленным пенделем! Скорее,просто обидно,что не удержали победу. Зачем устраивать ажиотаж там,где он не нужен?

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