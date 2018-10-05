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    Какой вы футболист?

    Газинский: «Севилья» – топ-команда, и нам удалось ярко сыграть, забить яркие голы»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский заявил, что «Севилья» ничем не удивила его в матче Лиги Европы.

    Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Севилья» завершился со счетом 2:1.

    – Это самый серьезный успех за все ваше время в «Краснодаре»?

    – Думаю, все успехи будут впереди. Это только начало нашего пути. Но мы не расставляем приоритеты. Понятно, что «Севилья» – это топ-команда, и нам удалось ярко сыграть, забить яркие мячи.

    – «Севилья» играла очень цепко в центре поля. Часто ли вы встречаете такое сопротивление?

    – Когда играешь на высоком уровне, всегда будет сильное сопротивление. И это связано не только с испанскими командами, любая команда высокого уровня будет играть агрессивно, жестко.

    – «Севилья» играла жестко?

    – Да, это и по моей губе видно. В целом, команда играет очень хорошо. Футболисты контролируют мяч, играют вперед, и подбор игроков очень квалифицированный.

    – Что у вас случилось в эпизоде с Муриэлем? Считаете, что он должен был получить желтую карточку?

    – Не хочу в этом разбираться. Есть судьи, пусть они решают. Если арбитр не дал карточку, значит, оно того не стоило. Что произошло? Ударил локтем. И не извинился.

    – Чувствовали ли вы, что кто-то персонально играет против вас?

    – Да нет. В принципе игра плотная, агрессивная. С такой командой легко не будет.

    – «Севилья» удивила или большего ожидали?

    – Мы готовились, разбирали ее игры. Ждали от нее то, что в принципе и получилось.

    – Мыслей о «Зените» не было совершенно?

    – Нет, о «Зените» будем думать на следующий день.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2018 09:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 11:51

      В команде меняются тренеры а стиль игры Краснодара ,не меняется.

      3
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      Рейтинг: +8

      footbalist1985 5 октября 2018, 10:25

      круто)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 октября 2018, 10:06

      Пока две интересно играющие команды у нас на старте сезона -- это ЦСКА и "Краснодар".

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 5 октября 2018, 10:06

      Спасибо за победу,Краснодар!!Удачи в следующих матчах

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +301

      23igkra 5 октября 2018, 10:03

      Так и чемпионство в этом сезоне могут оформить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11331

      alp 5 октября 2018, 09:50

      Краснодар и цска...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п > altair2004 5 октября 2018, 16:19

      Капелло и Моуриньо то же никогда не играли.А Галицкий молодец ,что угадал с Мусаевым.

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 5 октября 2018, 09:38

      Молодцы!

      2
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