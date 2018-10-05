Газинский: «Севилья» – топ-команда, и нам удалось ярко сыграть, забить яркие голы»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский заявил, что «Севилья» ничем не удивила его в матче Лиги Европы.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Севилья» завершился со счетом 2:1.

– Это самый серьезный успех за все ваше время в «Краснодаре»?

– Думаю, все успехи будут впереди. Это только начало нашего пути. Но мы не расставляем приоритеты. Понятно, что «Севилья» – это топ-команда, и нам удалось ярко сыграть, забить яркие мячи.

– «Севилья» играла очень цепко в центре поля. Часто ли вы встречаете такое сопротивление?

– Когда играешь на высоком уровне, всегда будет сильное сопротивление. И это связано не только с испанскими командами, любая команда высокого уровня будет играть агрессивно, жестко.

– «Севилья» играла жестко?

– Да, это и по моей губе видно. В целом, команда играет очень хорошо. Футболисты контролируют мяч, играют вперед, и подбор игроков очень квалифицированный.

– Что у вас случилось в эпизоде с Муриэлем? Считаете, что он должен был получить желтую карточку?

– Не хочу в этом разбираться. Есть судьи, пусть они решают. Если арбитр не дал карточку, значит, оно того не стоило. Что произошло? Ударил локтем. И не извинился.

– Чувствовали ли вы, что кто-то персонально играет против вас?

– Да нет. В принципе игра плотная, агрессивная. С такой командой легко не будет.

– «Севилья» удивила или большего ожидали?

– Мы готовились, разбирали ее игры. Ждали от нее то, что в принципе и получилось.

– Мыслей о «Зените» не было совершенно?

– Нет, о «Зените» будем думать на следующий день.