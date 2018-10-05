Фернандо: «Эта ничья для «Спартака» – как поражение»

Полузащитник «Спартака» Фернандо спокойно относится к критике, когда команда не побеждает.

«Сложный матч. Они забили первый гол, потом мы забили, и они забили снова. Когда мы вышли вперед, считаю, был сомнительный пенальти. Эта ничья для нас – как поражение. Это не лучший наш матч, потому что мы не выиграли. Но мы очень хорошо играли, и команда показала хорошее желание.

Когда мы не выигрываем, критика – нормальное явление. Мы вместе работаем, в команде хорошие отношения. Когда мы снова начнем побеждать, все снова будет нормально.

Нам надо многое улучшить. Это процесс, но мы на верном пути. Против ЦСКА мы тоже выходили вперед, но не выиграли. Надо лучше концентрироваться в следующих матчах», – сказал Фернандо.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» завершился со счетом 3:3. «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.

«Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл