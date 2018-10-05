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    Фернандо: «Эта ничья для «Спартака» – как поражение»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо спокойно относится к критике, когда команда не побеждает.

    «Сложный матч. Они забили первый гол, потом мы забили, и они забили снова. Когда мы вышли вперед, считаю, был сомнительный пенальти. Эта ничья для нас – как поражение. Это не лучший наш матч, потому что мы не выиграли. Но мы очень хорошо играли, и команда показала хорошее желание.

    Когда мы не выигрываем, критика – нормальное явление. Мы вместе работаем, в команде хорошие отношения. Когда мы снова начнем побеждать, все снова будет нормально.

    Нам надо многое улучшить. Это процесс, но мы на верном пути. Против ЦСКА мы тоже выходили вперед, но не выиграли. Надо лучше концентрироваться в следующих матчах», – сказал Фернандо.

    Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» завершился со счетом 3:3. «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.

    «Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл

    Источник: Sport24

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    05.10.2018 07:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 октября 2018, 17:16

      В прошлом году у Фернандо были моменты когда он просто привозил голы.В этом году голы Фернандо притаскивает своей команде с сомнительным постоянством.Либо пусть улучшает свою игру за счёт концентрации, а не разгильдяйства которые он демонстрирует на поле, либо Массимо придётся что то с ним делать.Дальше так играть нельзя.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 октября 2018, 09:38

      Еще бы зимой продать тебя и взять нормального опорника, тогда точно игра пойдет

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      Рейтинг: +3609

      александр п 5 октября 2018, 09:08

      Давно не получал такого удовольствия от игры.Спартак возрождается,появилась страсть,а главное игра.Порадовали Зе Луиш,Ханни,Мельгарехо,Ташаев ,прибавляет молодёжь.А пенальти конечно был.Бокетти потерял концентрацию.

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 5 октября 2018, 08:05

      Это называется " ЖОПА " - " Спартаку " .....

      -2
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